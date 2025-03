Il vaccino era acqua. Pazienti contro il medico

Acqua somministrata ai pazienti al posto del vaccino anti Covid-19, è partito il processo per il medico falconarese Sergio Costantini, 73 anni. Sono una 60ina i testimoni da sentire, ammessi ieri dal collegio penale presieduto dalla giudice Francesca Pizii. Inizieranno ad essere sentiti nell’udienza del 18 settembre. Tre le parti civili accolte, le uniche che si sono presentate su una 50ina di pazienti a cui il dottore avrebbe iniettato solo una soluzione fisiologica (acqua zuccherata) invece del siero anti pandemia. Si tratta di una coppia, moglie e marito, tra i primi ad aver nutrito sospetti sulla somministrazione fasulla, rappresentati dall’avvocato Laura Versace, e di una anziana di Falconara, rappresentata dagli avvocati Andrea Nobili e Bernardo Becci. Erano stati tutti e tre in studio dal medico di famiglia per vaccinarsi durante la campagna vaccinale. Quando era arrivato il momento della seconda dose, da fare all’hub allestito poi in città, i loro nomi non risultavano ai sanitari su quelli registrati per la prima dose. Le accuse per Costantini, andato ormai in pensione come medico di base (può esercitare però privatamente la professione), sono peculato, interruzione di pubblico servizio per aver turbato l’andamento della campagna vaccinale e falso ideologico per il rilascio di sei certificazioni ritenute fasulle dalla pubblica accusa. L’imputato, difeso dagli avvocati Antonella Palmieri e Francesca Petruzzo, ieri non era in tribunale. Il caso dei vaccini fantasma era esploso ad aprile del 2021, in piena campagna vaccinale, grazie ad una indagine della squadra mobile. Il medico inizialmente aveva ammesso davanti ai poliziotti di aver inoculato fisiologiche, perché "pressato dai pazienti che volevano vaccinarsi ad ogni costo". Poi aveva ritrattato, sostenendo di aver fatto il siero vero. Il 22 aprile 2021 fu fatta una perquisizione nel suo studio medico di Falconara.

Marina Verdenelli