Il vaccino impossibile. Quinta dose Covid, un mese per prenotare. E intanto si ammalano

Non riescono a prenotare la quinta dose di vaccino e vengono contagiati dal Covid: pensionato di 80 anni e moglie cardiopatica di 75 anni entrambi colpiti dal virus con sintomi pesanti. L’uomo, in particolare, a letto da tre giorni con febbre alta e tutti gli altri sintomi tipici dell’infezione, al netto della variante di riferimento. Le loro condizioni potrebbero peggiorare, ma la vera notizia è che dal 12 ottobre i coniugi anconetani le hanno davvero tentate tutte per mettersi al sicuro contro le possibili conseguenze della malattia. Rispettosi dei consigli diffusi dalle autorità in tema di emergenza pandemica, i due volevano sottoporsi alla dose di vaccino (appunto) consigliata, ma non ci sono riusciti. Medico curante, centro vaccinale dell’Ast2 all’ex Crass e farmacie: nulla da fare prima di un mese e quando il problema sembrava risolto, come una mannaia per i due coniugi è arrivata la pericolosa positività al virus. Quanto successo alla coppia, purtroppo, sta accadendo anche a tanti anconetani e a tanti marchigiani. Su questo abbiamo sentito l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, che affronta tutti e tre i limiti indicati da questa vicenda. "L’indirizzo regionale sulla vaccinazione è chiarissimo, soprattutto quando si parla di soggetti fragili – spiega al Carlino Saltamartini –. Il ministero della salute, verificato che la campagna vaccinale contro il Covid stenta a decollare, ha diramato il 3 novembre una circolare nella quale invita a promuovere attivamente la vaccinazione nei soggetti a rischio. Quindi l’organizzazione va potenziata, ma anche i medici di medicina generale devono farsi parte attiva. Poi ci sono le farmacie aderenti, tredici nella sola città di Ancona, che svolgono il loro ruolo grazie alla loro prossimità territoriale". "L’Ast 2 di Ancona ha potenziato le sedute aggiungendo ulteriori posti – aggiunge –, un centinaio in provincia dal 26 ottobre a oggi, e ci sono disponibilità ad esempio ad Osimo per novembre. Ricordo che la campagna vaccinale si è aperta il 12 ottobre, coinvolge mmg, plg, servizi vaccinali della Ast con prenotazione tramite Cup e poi nelle farmacie aderenti alla campagna". Provvedimenti messi in campo, ma dei quali non si avvertono i benefici. L’assessore alla sanità nel suo intervento chiede ai medici di base di fare la loro parte e questo aspetto resta centrale. I due coniugi da prima del 12 ottobre avevano iniziato a chiedere informazioni su quale fosse la via più facile e diretta per vaccinarsi, senza ricevere alcun supporto. Il loro medico di famiglia ha subito comunicato loro che non aveva aderito agli accordi con la Regione, uno dei tanti, anche a causa delle retribuzioni del servizio. Fissare un appuntamento all’ex Crass è subito sembrato difficile: la prima data disponibile era infatti quella del 16 dicembre, cioè due mesi dopo l’apertura delle prenotazioni. Strano, visto che la quinta dose non è stata recepita da molti cittadini marchigiani. La soluzione più fattibile? La farmacia. Il primo appuntamento disponibile per il 13 novembre, ieri. Purtroppo, venerdì scorso il Covid ha prima aggredito in maniera pesante l’80enne, poi anche la moglie.