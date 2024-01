Il Valfoglia ne fa quattro contro la Fermignanese

Nelle altre due sfide del sabato nel girone A di Promozione rotonda vittoria del Valfoglia (1-4) sul campo della Fermignanese balzando con i tre punti in zona playoff. Partita in cassaforte già nel primo tempo per gli ospiti grazie alle reti di Bartomioli, Volpini e Fraternali. Nella ripresa ancora in rete Bartomioli per la doppietta personale, mentre i padroni di casa vanno a segno con Labate. Nell’altra sfida altra vittoria esterna con il Sant’Orso che espugna il campo dell’Atletico MondolfoMarotta (1-2) portandosi così in seconda posizione assieme al Moie Vallesina e al Fabriano Cerreto, anche se quest’ultimi scenderanno in campo solo oggi. Un successo in rimonta per il Sant’Orso visto che il MondolfoMarotta scappa in vantaggio con Paolini, ma poi subisce la rimonta con le reti per il Sant’Orso siglate da Vitali e Fontana. La seconda giornata di ritorno nel girone A oggi si chiude con due sfide tutte ‘’anconetane’’: Fabriano Cerreto-Barbara Monserra e Biagio Nazzaro Chiaravalle-Osimo Stazione.