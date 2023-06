Il valore della Costituzione Il tricolore avvolge il Passetto

Festa del 2 giugno: il sole, il cielo azzurro e la possibilità di una giornata da trascorrere al mare hanno tenuto lontani gli anconetani dalla cerimonia al Monumento ai Caduti. Le istituzioni c’erano tutte, o quasi, ma si è notata una forte assenza di anconetani. Rispetto allo stesso evento dello scorso anno c’è stata una drastica riduzione dei partecipanti, dei cittadini anconetani, solitamente vicini a questo evento. Ci si aspettava una presenza molto più ampia anche alla luce di una delle prime uscite pubbliche del nuovo sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, la seconda per l’esattezza, dopo la manifestazione propedeutica proprio al 2 Giugno di giovedì sera al Piano. Con lui c’erano diversi pezzi della futura squadra di governo e di maggioranza in consiglio comunale. Diversi i sindaci della provincia presenti, al Passetto anche il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali. Pressoché assente la rappresentanza della giunta comunale precedente, a partire dalla sindaca uscente, Valeria Mancinelli. La coalizione era rappresentata, tra gli altri, dall’ex capogruppo Pd in consiglio comunale, Susanna Dini, la più votata al primo turno elettorale, e dall’assessore Stefano Foresi, presente anche giovedì sera all’evento organizzato dalla prefettura al Piano. Dopo le lamentele degli anni scorsi, la prefettura ha montato un gazebo in piazza IV Novembre dedicato alle cariche istituzionali del territorio per proteggersi dal sole a piombo durante l’attesa e lo svolgimento della celebrazione. Come da tradizione, la cerimonia è stata breve e carica di significato. Al centro sicuramente il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, letto dal prefetto di Ancona, Darco Pellos. Un messaggio incentrato sul valore della Carta Costituzionale, cardine fondante della Repubblica: "I valori della scelta del 2 giugno 1946, trasfusi nella Carta costituzionale di cui ricordiamo i 75 anni di vita, continuano a guidarci nel cammino di un’Italia autorevole protagonista in quell’Unione Europea che abbiamo contribuito a edificare" sono state le parole del Capo dello Stato diffuse attraverso il rappresentante del Governo sulla provincia di Ancona. La Festa del 2 Giugno al Passetto si è chiusa nella maniera più spettacolare possibile, ormai una consolidata abitudine particolarmente apprezzata: una squadra di vigili del fuoco, infatti, ha srotolato un enorme tricolore sulla facciata del Monumento ai Caduti