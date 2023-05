Il valzer dei locali "Dalla Galleria Dorica mi sposto all’ex Fàgola: ecco la mia nuova sfida"

di Nicolò Moricci

Nuova vita per i locali dell’ex Fàgola di corso Mazzini: apre ‘Lumière – bottega pop’. L’enoteca e vineria della Galleria dorica, che – per intenderci – si trova all’angolo con via Marsala si sposterà di qualche metro, nei dintorni di piazza Cavour. Entusiasta il titolare di Lumière, Massimo Pezzotti: "Mi sposto col sorriso. In questi anni – dice – mi sono trovato davvero molto bene alla Galleria dorica e mi dispiace lasciare il mio dirimpettaio, Marcello Sinibaldi (di Degustibus, ndr). Non l’ho mai visto come un concorrente, ma come un bravissimo imprenditore, oltre che come una brava persona. Con lui, avevamo fatto un patto nel marzo 2022, che spero possa continuare".

In città, giorni fa, si parlava di una partnership con la storica libreria Fogola: "Non c’è alcuna partnership al momento, saremo due cose diverse". Pezzotti, marchigiano di Ancona, nel settore dei vini ha accumulato esperienza da vendere. E pensare che era tutto nato come un hobby, "un giocherello". Che Pezzotti si sposti per colpa del degrado della Galleria dorica, come sottolinea qualche esercente? "No, non scriva questo, la prego. In questi anni, mi sono trovato bene qua e non mi sposto neppure per via della posizione. La storia è semplice: quando ho visto il cartello di ‘Affittasi’ nei locali che fino allo scorso febbraio ospitavano Fàgola (il progetto culturale legato alla libreria Fogola, ndr), ho deciso di telefonare e di andare a vedere il negozio. Quegli spazi sono ampi (110 metri quadrati) e mi consentirebbero la somministrazione di vino propedeutica alla vendita, che qua – nel negozio all’interno della Galleria – non avrei potuto fare". Di qui, la scelta di trasferirsi definitivamente: "Fare oggi l’imprenditore significa essere dinamici, non statici. Magari tra qualche anno mi sposterò di nuovo. La visione è diversa da quella di un tempo, in cui ti facevi il tuo negozio per tutta la vita. Adesso, bisogna stare attenti alle esigenze del mercato e adattarsi".

Il progetto di Pezzotti era inizialmente un temporary. Un anno fa, a marzo 2022, ha invece iniziato con l’apertura continuativa in Galleria: "L’offerta che davo era prettamente natalizia e ora sto provando ad evolvermi. Non voglio fare il polemico o il criticone, ma ho notato che Ancona, durante tutto il periodo dell’anno, era poco ricettiva, con un mercato difficile. Per questo, spostandomi, vorrei colmare quei vuoti che si creano durante l’anno". Nessun aperitivo o apericena nei nuovi spazi sotto i portici di piazza Cavour, ma degustazione di bicchieri di vino, iniziative ed eventi. Il taglio del nastro è previsto per il prossimo ottobre.