Il vandalo colpisce ancora. Un’altra vite, suv a terra. In centro scatta la psicosi

Stessa vite, stesso danno. C’è stato un altro automobilista colpito da una ruota finita a terra perché una vite si è conficcata nello pneumatico. E’ successo ieri, al proprietario di una Land Rover Freelander. E’ un altro residente del centro che attorno alle 11 ha portato la ruota danneggiata al gommista dell’autofficina che si trova tra via Montebello e via Curtatone, la stessa che dall’inizio della settimana sta raccogliendo clienti con lo stesso identico problema. Il fenomeno comincia a farsi serio. "Abbiamo avuto un altro cliente – racconta Paolo Gambelli – adesso iniziano a scherzarci su e mi chiedono se sono io che buco le gomme per far venire le persone a ripararle. Non ho ancora questo hobby. Anche in questo caso era una vite autoforante, di lunghezza diversa ma il modello è quello delle altre. Non so più cosa pensare ma sono sempre più convinto che dietro ci sia la mano di qualcuno. Questo cliente mi ha detto che lo scorso anno gli è successa a stessa cosa con la ruota dello scooter, mi ha fatto vedere anche la foto". L’automobilista si è accorto dello pneumatico sgonfio perché glielo segnalava il computer di bordo della sua vettura. E’ sceso per controllare e ha visto la vite conficcata nella ruota. L’ha quindi cambiata, mettendo quella di scorta, poi ha portato quella forata dal gommista per farla riparare. "Molte automobili non hanno la ruota di scorta ormai – spiega il gommista – e o si è dotati di una pompa portatile per rigonfiarla o si rimane a piedi. Questo scherzetto inizia ad essere un problema". Nell’ultimo mese il gommista di via Montebello ne ha viste più di dieci di vetture con le ruote bucate da queste viti e le sta collezionando tutte. Una cliente, intervistata mercoledì dal Carlino, ne ha avute addirittura due bucate nel giro di due mesi, una a distanza di pochi giorni dall’altra. E’ residente nel quartiere Adriatico, in centro, come anche la maggior parte degli altri danneggiati. Per infilarla così bene servirebbe un avvitatore elettrico. Se è qualcuno che fa dispetti se lo deve portare dietro. Individuare vie precise resta difficile perché chi ha trovato la ruota buca non si è accorto andando a prendere l’auto dal parcheggio ma dopo diversi chilometri e spostamenti. La vite infatti si conficcherebbe così bene da creare anche un tappo e la ruota si sgonfia a distanza di giorni. Per far intervenire le forze dell’ordine però bisogna denunciare.