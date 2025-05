Il vandalo con il trapano: "Viti nelle gomme dell’auto per due volte in pochi giorni"

"La prima volta che mi sono accorta della ruota sgonfia è stata due mesi fa. Me lo ha segnalato il computer dell’auto che perdeva pressione. L’ho portata dal gommista che l’ha controllata e l’ha rigonfiata. Dopo due giorni però il calo di pressione lo ha segnato di nuovo, allora ho riportato l’auto dal meccanico che ha approfondito smontando la ruota. C’era una bella vite, ben conficcata dentro che nemmeno si vedeva. Lì per lì non ho pensato nulla, poi però, dopo un mese ho avuto lo stesso problema, ancora una vite. Non può essere una coincidenza". A parlare è una cittadina di Ancona. E’ tra le diverse persone che negli ultimi mesi ha dovuto portare la propria vettura a far riparare le gomme che qualcuno, probabilmente, si diverte a bucare in giro per la città. Il fenomeno delle viti, come anticipato ieri dal Carlino, ha iniziato ad emergere dopo che più clienti, con lo stesso problema, si sono presentati all’autofficina che si trova tra via Montebello e via Curtatone. Tutte con lo stesso danno, una o più viti, di quelle autoforanti, conficcate nel battistrada della ruota e va a rompere lo pneumatico fino a farlo sgonfiare. "Una cosa pericolosissima – osserva la cittadina danneggiata – perché può causare anche incidenti. Io la prima volta sono dovuta tornare due volte dal gommista. Pensavamo fosse un problema del cerchio, che si fosse deformato, invece solo smontando tutta la ruota è stata trovata la vite. Abito in centro, nel quartiere Adriatico e lascio la mia auto parcheggiata più o meno sempre sotto casa, nella stessa via, negli stalli blu. Non dà fastidio, sto molto attenta a metterla dentro le righe, non capisco chi possa arrivare a fare questo. Non possono essere viti che incontro per strada, l’auto la uso poco perché vivo e lavoro in città". La seconda volta della ruota bucata con la vite è stata venerdì scorso per la residente del centro e l’ha portata all’autofficina di via Montebello. "Il gommista mi ha detto ’sai quante ne sto trovando? Tantissime’". Ai carabinieri del centro non sono arrivate denunce per ora. In compenso l’autofficina ha riempito una busta di viti. "Un cliente, dopo aver fatto il cambio delle gomme stagionali – racconta Paolo Gambelli, dell’autofficina di via Montebello – ha avuto una gomma bucata per le stesse viti dopo due giorni". Anche alla Dorica Gomme di via Marconi capitano gomme con le viti conficcate ma per il titolare è normale. "Ormai nei cantieri non si usano più i chiodi, solo viti così che finiscono anche per la strada. Da me arriva un veicolo al giorno però so riconoscere quando è un danno voluto, sono accidentali perché sono conficcate nel battistrada, non a lato".