Il vandalo del Loggiato ripreso dalle spycam

Sembra abbia agito da solo e avrebbe le ore contate. E’ stato ribattezzato il "vandalo del loggiato" dagli osimani e sembra proprio non si tratti di un ragazzino. Quella persona che ha preso a martellate due grandi lastre di vetro a protezione dei reperti archeologici potrebbe essere presto individuata. Il Comune di Osimo ha consegnato ai vigili i filmati delle telecamere di videosorveglianza che sono state poste nel loggiato e anche se il gesto è avvenuto fuori raggio, forse consapevolmente da parte del vandalo, c’è fiducia che presto possa essere scovato: "Dalle spycam non si vede il vandalo in azione perché era proprio sotto alla telecamera e quindi fuori dal raggio di visione. Controlleremo però altre telecamere della piazza per vedere almeno chi entra nel loggiato", spiega il sindaco Simone Pugnaloni.

"Sarebbe comunque importante se ci fossero testimoni", aggiunge l’assessore alla Polizia Federica Gatto. Avrebbe avuto luogo di notte e magari qualche residente potrebbe aver visto movimenti sospetti, magari richiamato dal rumore. Sotto le vetrate, inaugurate nel 2019, sono custoditi i resti dell’antica chiesa di Santa Maria dell’Assunta e poi della seicentesca chiesa della Piazza costruita al suo posto e demolita in seguito per far spazio proprio alle logge del municipio.

Erano venuti alla luce con la statua dell’imprenditrice Plotina durante gli scavi del 2016. Un patrimonio fatto anche di resti umani ben visibili sotto quelle vetrate e tanto caro agli osimani che, di nuovo, si trovano a dover fare i conti con uno sfregio. Le vetrate infatti, seppur in maniera meno grave, erano già state prese di mira da baby vandali nell’agosto dell’anno scorso e poi, di nuovo, a novembre.

Alcuni commercianti in particolare nell’ultimo mese hanno lamentato lanci di biglie contro le vetrine dei propri negozi che hanno rovinato in parte le vetrate, danni non grandi ma che hanno fatto subito pensare a una connessione con quello accaduto sotto il loggiato l’altra notte. L’area al momento resta transennata per una più puntuale valutazione dei danni che sarebbero notevoli. Le vetrate dovranno essere sostituite, con il nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e del Paesaggio delle Marche.

Silvia Santini