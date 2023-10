Il “Vanoni” è a tinte rosa

Compagnoni e Sortini griffano l’edizione numero 40 del Vanoni Femminile nella giornata in cui la formazione francese centra il tris consecutivo nella 66esima edizione maschile. Spettacolo ed emozioni nelle gare maschili e femminili, oltre che in quelle riservate al giovanile, del trofeo Vanoni, un must delle gare di corsa in montagna, conosciuto in Italia e in tutta Europa anche come ’’il mondiale delle foglie morte’’.

A regalare le soddisfazioni maggiori al movimento italiano della corsa in montagna sono state due atlete valtellinesi: Elisa Compagnoni e Elisa Sortini che hanno vinto la prova a staffetta mettendosi alle spalle le altre 56 squadre.

La gara in rosa ha visto la partenza sprint della recordwoman Sarah McCormack (Irlanda) che ha lasciato a chilometri tutte le avversarie passando il testimone alla compagna di squadra Aine Gosling grazie ad un grande 22’34’’ (miglior tempo di frazione di giornata). Dietro di lei un’ottima Beatrice Bianchi della Recastello Radici A, a 45’’, davanti a Slovenia, a 55’’, a Gran Bretagna Snowdon Race A, a 1’22’’, e a Elisa Compagnoni che regge e passa il testominial alla Sortini in quinta piazza. Ma la fuga della irlandese dura poco. Al Dosso il vantaggio è di soli 9’’ sulle più immediate inseguitrici. Al Tempietto, quando ormai il tifo fragoroso fa capire che il traguardo non è lontano avviene il sorpasso: una sontuosa Elisa Sortini (22’43’’) balza in testa e piomba sul traguardo a mani alzate (col tempo di 47’05’’90) davanti a Galassi e Gosling. Per Sortini e Compagnoni arriva anche il titolo regionale assoluto.

La gara maschile ha avuto parecchi padroni nel corso delle tre frazioni ma alla fine l’ha spuntata, ancora una volta (l’ottava negli ultimi 10 anni e la terza consecutiva), la formazione di Francia A che, dopo una prima frazione difficile di Orlhac (giunto a quasi 2’ da Alberto Vendere della Valchiese, miglior tempo di giornata con 29’32’’), ha incominciato la rimonta con Arlic Petit bravo a ricucire parzialmente il gap e a passare il testimone all’esperto Manu Mayssat per l’ultimo atto. Il francese mette il turbo in salita (suo il miglior tempo in ascesa con 19’50’’), balza in testa e, senza strafare in discesa, porta i bleu al successo finale col tempo di 1h32’. Successo che permette ai francesi di portare a casa l’opera lignea dello scultore Ivan Fabani, dono del Comune di Morbegno.

Secondo posto per la Gran Bretagna A a 36’’ e terzo per la Valchiese A a 2’10’’. Quarto posto per la Gran Bretagna Snowdon Race, quinta per l’US Aldo Moro e sesto al Csi Morbegno.

Il Minivanoni, riservato alle categorie giovanili, ha visto il successo della Polisportiva Albosaggia nei confronti del Csi Morbegno.