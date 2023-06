Il varo di Malupa, la barca adatta anche ai disabili

Varata Malupa 5.0, la prima imbarcazione accessibile a tutti è ora a disposizione delle persone affette da disabilità che fino a domenica non avrebbero mai pensato di poter timonare una barca a vela. Il prototipo realizzato dalla Fabbrica dei Sogni, grazie al contributo del Rotary e all’impegno del cantiere nautico Adriatico di San Mauro Pascoli è pronto per i primi corsi di vela che saranno realizzati per questa stagione estiva. Domenica la barca è stata varata al porto di Senigallia, alla presenza della Banda Cittadina. Il natante ha preso il largo seguito dalle imbarcazioni di diverse associazioni, a bordo di alcune imbarcazioni, a fare il tifo c’erano gli atleti della squadra agonistica del Club Nautico Senigallia. Il Malupa 5.0, timonato dal campione del mondo di vela d’altura Francesco Pizzuto, si è fermato alla Rotonda a Mare dove ad attendere l’equipaggio e il presidente della Fabbrica dei Sogni Marco Lorenzetti, c’erano le autorità, ma anche gli organizzatori che hanno spiegato il progetto che è pronto a partire, regalando un sogno. L’imbarcazione è accessibile ad ogni tipo di disabilità e dispone di un accessorio che consente di regolarla da terra durante la navigazione. Un modo per far sentire sicuri i velisti alle prime armi o coloro che avvertono alcune difficoltà.