Il vecchio Palaveneto non c’è più. E presto si vedrà la nuova opera

In una settimana praticamente conclusa la demolizione di un pezzo di struttura, entro giugno giù anche la tribuna interna. Prosegue a grande velocità l’intervento per il recupero del PalaVeneto, uno dei pezzi forti del Piano di Rigenerazione Urbana, poi passato al capitolo Pnrr, finanziato con 6,6 milioni di euro. Nessun problema di tempistiche: entro settembre ok alla richiesta, non vincolante, di raggiungere il 30% dell’opera come da previsione dei progetti Next Generation EU. Il sopralluogo di ieri - organizzato dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, e dal dirigente del servizio, Stefano Capannelli, alla presenza dei tecnici e dei responsabili della ditta Ubaldi – ha rappresentato l’ultima occasione per ammirare pezzi di un edificio che non esisteranno più: dal campo da gioco con annessa tribuna alla gloriosa piscina a tre corsie (per 25 metri) in cui generazioni di anconetani hanno imparato a nuotare. Più che un sopralluogo è stato l’amarcord di un tempo che fu, in attesa dell’intervento che entro il 2025 riconsegnerà alla città un contenitore sportivo fondamentale: "La struttura principale verrà recuperata e adeguata sismicamente e anche a livello energetico _ hanno detto assessore e dirigente durante la visita di ieri pomeriggio _. Demolire e ricostruire avrebbe avuto oneri molto più pesanti, a partire dalla spesa complessiva. Rispetto al pregresso la tribuna da 460 posti verrà realizzata sul fronte opposto e il livello sarà elevato per consentire di realizzare parcheggi (46 stalli, ndr.), spogliatoi per gli atleti e addetti, palestre e altri servizi. Gli spettatori entreranno sempre da via Veneto e con due passerelle laterali raggiungeranno gli spalti. Prevista un’area di sosta sul piazzale dove adesso abbiamo effettuato la demolizione dove saranno a disposizione 50 posti, probabilmente divisi tra sosta al servizio del palas e dei residenti. La copertura in acciaio, perfettamente in ordine, così come i pilastri e le fondamenta resteranno, ovviamente verranno adeguate. Prima di demolire e di costruire abbiamo ripulito l’interno degli ambienti: qui dentro c’era di tutto". Il campo da gioco dovrebbe essere realizzato in parquet o con altro materiale compatibile per incontri di basket, volley, calcio a cinque e pallamano. In un secondo momento verrà coinvolta la struttura sportiva per capire le modalità di gestione dell’impianto. La gru si rimette in moto e sferra altri colpi di maglio per tirare giù i pochi metri quadrati rimasti in piedi, quelli dello storico ingresso degli atleti e la casa del custode: l’ennesimo tuffo al cuore.