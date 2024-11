Il vento fa paura, una raffica di chiusure. Stop a ruota, parchi, cimiteri e impianti sportivi

L’allerta arancione diramata dalla Protezione civile nella giornata di ieri porterà per la prima volta a fermare anche la ruota panoramica di Ancona, simbolo per eccellenza delle ultime stagioni festive natalizie del capoluogo. Ieri sera il sindaco Daniele Silvetti ha emesso un’ordinanza in tal senso. La ruota è solo una delle strutture che dovrà necessariamente subire limitazioni. L’atto, predisposto sulla base delle indicazioni della Protezione Civile che prevede per la giornata di oggi su Ancona e buona parte della zona costiera e collinare raffiche di vento forte e mare in burrasca fino a tempesta, si è reso necessario per salvaguardare l’incolumità delle persone ed evitare di trovarsi in situazioni di pericolo contingente. Oltre alla ruota di piazza Cavour, Silvetti ha chiuso anche parchi, giardini pubblici e cimiteri "per motivi di pubblica incolumità", raccomandando alla popolazione e "alle imprese edili con cantieri allestiti con impalcature per la stessa giornata del 20 novembre 2024" massima attenzione e cautela.

L’allerta meteo della Protezione civile prevede, tra gli altri, fenomeni "con raffiche di vento che

nel settore costiero e nel settore collinare centro-meridionale, potranno raggiungere il grado di burrasca forte (76-87 km/h) o al più tempesta (88-102 km/h).

Si è ritenuto pertanto, di dover intervenire, a salvaguardia della sicurezza e della pubblica incolumità pubblica, con un provvedimento contingibile e urgente di chiusura dei parchi pubblici, con divieto di accesso a quelli non perimetrati, dei cimiteri, degli impianti sportivi, della ruota panoramica sita in Piazza Cavour. Precise raccomandazioni vengono rivolte soprattutto ai cantieri edili a cui viene raccomandato in special modo dove sono allestite impalcature, di adottare "tutte le adeguate misure di sicurezza e vigilanza volte a scongiurare pericoli eventualmente generati dalle impalcature; alla popolazione tutta, di evitare di transitare e di sostare nelle aree prossime alle alberature nell’arco temporale dell’evento atmosferico forte e di quello successivo, onde evitare il pericolo di caduta tardiva di rami già distaccatisi". La popolazione viene inoltre invitata a mettere in sicurezza le aree esterne di propria competenza, "per evitare che oggetti come gazebi, vasi e altre suppellettilipossano creare situazioni di pericolo". Le forze di polizia presenti sul territorio vigileranno sul rispetto dell’ordinanza del sindaco che visto il livello arancione dell’allerta va seriamente presa in considerazione per evitare di trovarsi in situazioni di pericolo. E’ ovviamente vietato lo svolgimento di allenamenti e partite, in quanto gli impianti sportivi resteranno chiusi. Ordinanze simili sono state prese anche in altri centri della provincia, da Falconara a Senigallia fino a Jesi.