Il vento spezza l’albero maestro della barca. Due velisti soccorsi dalla guardia di finanza

Alla loro barca a vela, a causa del mare grosso e del forte vento di scirocco, si era spezzato l’albero maestro, che era finito in acqua e rendeva difficili le manovre per poter raggiungere un ormeggio sicuro nel porto di Ancona. Ma due velisti in difficoltà sono stati salvati dalla guardia di Finanza. Il fatto è accaduto la scorsa notte, quando i finanzieri del Reparto operativo Aeronavale, a bordo della vedetta V. 831 hanno soccorso i naviganti, partiti da Vasto e diretti a Comacchio, nelle acque antistanti Marina Dorica.