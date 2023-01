Il vento stacca la copertura del tetto

Vento troppo forte, si stacca la guaina di copertura dal tetto della sede dell’Accademia musicale. È successo ieri, attorno alle 15, tra via Sabotino e via Isonzo, nell’edificio grigio che ospita l’Università dorica della terza età. Sarebbe stato un residente ad accorgersi della guaina che stava via via scollandosi e che, senza un tempestivo intervento di messa in sicurezza, avrebbe potuto rischiare di finire in testa a qualche passante, o in strada, tra le macchine in transito e le vetture in sosta. Immediata quindi la chiamata al 112, Numero unico di emergenza (Nue). Sul posto, in una manciata di minuti, un mezzo dei vigili del fuoco. Dopo un primo (e veloce) sopralluogo, è stata allertata dal comando anche l’autoscala dei pompieri. Con quella, è stato eseguito l’intervento. I pompieri – nonostante le condizioni climatiche avverse – sono riusciti a raggiungere il tetto e a rimediare al danno. Nel contempo, da terra, una pattuglia della polizia locale si occupava di regolare il traffico. Ovviamente, in via Isonzo, si è dovuto procedere con un senso unico alternato, data la stretta carreggiata e il doppio senso di marcia esattamente all’altezza dell’attraversamento pedonale di via Sabotino, dove sorge l’edificio interessato dall’intervento.

ni. mor.