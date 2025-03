Il vescovo abbracciato dalla folla. Ai giovani: "Siete voi la speranza"

La città e la diocesi di Jesi hanno salutato e accolto ieri il nuovo vescovo mons. Paolo Ricciardi. Per la città e per la Vallsina tutta è stata una festa.

In tanti hanno preso parte ai diversi momenti a partire dalle 15 quando a Rosora ha conosciuto il decano dei sacerdoti della diocesi, don Giuliano Gigli di 96 anni, circondato dai bambini e dai parrocchiani del paese. All’arrivo in piazza Pergolesi, alle 16, mons. Ricciardi è stato accolto dal suono delle campane a festa e dalle note della banda musicale di Jesi diretta dal M° Emiliano Bastari, mentre si è intrattenuto con alcuni cittadini, con i più piccoli e con il sindaco di Jesi. Un lungo applauso di tanti giovani e fedeli lo ha salutato all’interno del santuario delle Grazie dove ha ascoltato il benvenuto di alcuni giovani della pastorale giovanile. "Carissimi giovani, vi ringrazio della vostra accoglienza, mi metto al vostro servizio. Voi siete la speranza della Chiesa, la speranza del mondo e la mia speranza": con queste parole il vescovo Ricciardi si è rivolto ai tantissimi giovani prima di ascoltare il canto di benvenuto e sostare in preghiera. In piazza Pergolesi il sindaco di Jesi, Lorenzo Fiordelmondo, ha portato il saluto e l’augurio al Vescovo da parte anche degli altri 12 sindaci della diocesi, del presidente della Provincia di Ancona e dei rappresentanti della Regione.

In piazza Federico II è stato salutato da un coro di persone originarie della Nigeria che ha proposto dei canti in lingua inglese.

Alle 17,30 è iniziata la Messa in Cattedrale con la presenza di tutti i sacerdoti e diaconi della diocesi di Jesi, i vescovi marchigiani, il cardinale Baldassare Reina, vicario generale della diocesi di Roma e altri vescovi e sacerdoti. La celebrazione è stata iniziata dal vescovo mons. Gerardo Rocconi che ha guidato la diocesi di Jesi dal 13 maggio 2006 fino a oggi, quando ha passato il pastorale a mons. Ricciardi.