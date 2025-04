Il vescovo Dal Cin ricorda papa Francesco

"Ci siamo riuniti in preghiera, spinti dal desiderio di vivere, nella fede e nella speranza, la morte di Papa Francesco. Il Signore lo ha chiamato a sé in questo tempo pasquale, mentre celebriamo la vittoria di Cristo Risorto sul peccato e sulla morte". L’ha affermato dal pulpito monsignor Fabio Dal Cin, delegato pontificio di Loreto, che giovedì sera ha officiato la Santa Messa di suffragio per il pontefice in basilica. La casula indossata dall’arcivescovo per la celebrazione eucaristica era la stessa utilizzata da Papa Francesco durante la celebrazione della Messa in Santa Casa nel suo pellegrinaggio del 25 marzo 2019 nella città mariana. Era stata donata al Santuario proprio dal Papa argentino. "Mai come in questi giorni la fede viene espressa in modo spontaneo, intenso e ininterrotto, attraverso l’omaggio di uomini e donne, cattolici, credenti e non credenti, a Colui che in questi 12 anni è stato di fronte al mondo testimone della Pasqua di Cristo, col suo spirito di servizio e di sacrificio", ha aggiunto l’arcivescovo. "Nella sua prima omelia rivolta ai Cardinali, il giorno dopo l’elezione, Papa Francesco tratteggiò la sua missione in tre parole: camminare, edificare, confessare Cristo".