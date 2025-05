Il vescovo era in processione:: "La Madonna benedica il Papa"

La notizia della nomina di Papa Leone XIV è arrivata mentre il vescovo di Ancona-Osimo, monsignor Angelo Spina presideva le celebrazioni per la Beata Vergine Maria del Rosario, Patrona di Falconara. La Santa Messa, organizzata dalla parrocchia del Rosario nel pomeriggio di ieri è infatti coincisa con la nomina del nuovo pontefice.

Alle 18.30 nel santuario mariano di via Baldoni si è svolta la cerimonia presieduta da monsignor Angelo Spina, arcivescovo di Ancona – Osimo, concelebrata dai parroci del territorio. Pochi minuti dopo la notizia della nomina del Santo Padre: "La Madonna benedica il nuovo Papa - ha detto l’arcivescovo Spina al termine della celebrazione -. Il Signore lo protegga e gli dia la forza", parole che sono state accolte dai fedeli con un lungo applauso.

E’ seguita la processione per le strade del centro città: il corteo, partendo dal piazzale della chiesa del Rosario, ha toccato le vie Leopardi, Trento, Bixio, piazza Garibaldi, e ancora le vie Bixio, IV Novembre, Leopardi, Gobetti, per tornare nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale. I fedeli hanno portato in processione l’effige della Madonna del Rosario di Pompei, che secondo tradizione venne donata dal beato Bartolo Longo "Papa Francesco in ospedale aveva autorizzato la canonizzazione di Bartolo Longo", ha ricordato l’arcivescovo.

A rappresentare l’amministrazione comunale il sindaco Stefania Signorini, insieme ad assessori e consiglieri. Hanno partecipato anche l’assessore regionale Goffredo Brandoni e i rappresentanti di forze dell’ordine, associazioni di volontariato, combattentistiche e d’arma. Ad accompagnare il corteo la banda di Castelferretti.

Le parole del governatore delle Marche, Francesco Acquaroli: "A nome della Regione Marche – scrive in un post – mi faccio interprete della gioia dei marchigiani per l’elezione del Santo Padre Leone XIV, un Papa legato anche al nostro santo marchigiano agostiniano San Nicola da Tolentino. Il Cardinal Prevost è un testimone di fede e di servizio ai poveri e agli ultimi anche con una grande esperienza missionaria. Le Marche credenti pregano per lui e tutte le Marche riconoscono la bellezza dell’augurio di pace con cui si è rivolto al mondo e si uniscono a questo impegno di pace e bene".

Il presidente del consiglio regionale Dino Latini: "La Sua chiamata a guidare la Chiesa universale giunge in un momento storico che interpella profondamente la coscienza di ogni uomo e donna".