Il vescovo: "Fede e scienza non si contrappongono"

Era il 19 ottobre del 2018 quando monsignor Angelo Spina, Arcivescovo di Ancona-Osimo, si impegnò, in occasione del convegno a 600 anni dell’arrivo del corpo di San Ciriaco ad Ancona, a far eseguire una nuova ricognizione canonica sul corpo del Santo per avere, dopo quella del 1979, ulteriori conoscenze con l’ausilio delle nuove strumentazioni. Dopo aver ricevuto le autorizzazioni dal Dicastero per le cause dei Santi e dalla Sovrintendenza Archeologica di Ancona e Pesaro, il vescovo, il 23 ottobre 2023, ha nominato una Commissione incaricata di prendere parte alla ricognizione. "La storia ci ha tramandato tante cose – ha detto monsignor Spina – unite anche a leggende. La via della fede e della scienza non si contrappongono. La fede e la ragione sono come due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. I risultati come ci sono stati presentati questa sera ci aiutano ad avere la consapevolezza del grande dono che è stato fatto a questa città, un santo che la protegge e veglia su tutti". San Ciriaco è il santo che ha ritrovato la Croce e a questa monsignor Spina ha dedicato gran parte del suo intervento: "La speranza nasce dalla Croce, ed è una speranza diversa dal facile ottimismo…A tutti ci farà bene fermarci davanti alla Croce, guardarla e dire ’Signore Crocifisso, con Te niente è perduto. Con Te posso sempre sperare. Tu sei la mia speranza. Guardiamo a Lui e camminiamo con speranza perché la speranza non delude’. L’incontro di questa sera ci porta a guardare alla Croce che richiama il mistero della risurrezione che già riluce in essa ed esprime un messaggio di speranza per tutti noi".

Presente all’incontro il presidente del consiglio comunale Simone Pizzi che ha ribadito come "questa sia una giornata che rappresenta un momento di alto valore non solo per la comunità ecclesiale ma per l’intero tessuto culturale e civile della nostra città. San Ciriaco non è solo una figura del passato ma una presenza viva che accompagna la storia della nostra comunità, la plasma, la protegge. I risultati di questa ricognizione non sono un mero dato archeologico o medico-legale ma un tassello prezioso nel mosaico della nostra identità collettiva, di una Ancona Millenaria. Che San Ciriaco continui a ispirare un rinnovato senso di appartenenza, un impegno autentico per il bene comune e una visione della città che sappia coniugare memoria e futuro".

