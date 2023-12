Il vescovo Manenti incontra i politici del territorio diocesano

Si è svolto l’incontro tra il vescovo della Diocesi Franco Manenti e i sindaci, amministratori, consiglieri comunali e regionali, politici del territorio diocesano. Proprio da loro sono arrivate segnalazioni e richieste di aiuto su come coinvolgere i giovani nell’era digitale e post Covid: molti dei politici impegnati nel territorio diocesano sono infatti decisamente pessimisti sulla vita partecipativa come si è conosciuta finora, soprattutto se si guardano le giovani generazioni che non partecipano più attivamente e socialmente come loro alla loro età.

Altro tema è il progressivo invecchiamento della popolazione, unito allo spopolamento dei piccoli comuni dell’entroterra. Un nodo cruciale perché vi si gioca anche la tenuta dei servizi: a questo fine i membri della Pastorale sociale hanno menzionato l’esperienza positiva delle cooperative di comunità, modello di innovazione sociale in cui i cittadini si organizzano come produttori e fruitori di beni o servizi.

Infine il vescovo Franco Manenti appellandosi agli amministratori locali e territoriali perché creino sempre più spazi per la partecipazione, soprattutto dei più giovani, alla vita pubblica e la necessità di agire al di là delle bandierine politiche e rappresentative, oltre le prese di posizione ideologiche.