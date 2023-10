Il vescovo Massara celebra il funerale di Concetta Marruocco uccisa dall’ex marito

Sarà il vescovo monsignor Francesco Massara a celebrare il funerale dell’infermiera 52enne Concetta Marruocco, per gli amici Titti, assassinata la notte del 14 ottobre dal marito da cui si stava separando e che a marzo lo aveva denunciato per violenze e maltrattamenti. L’ultimo saluto a Titti sarà domani alle 10 alla collegiata di Cerreto d’Esi dove è stato indetto il lutto cittadino. Lui Franco Panariello, 55enne, resta in carcere in attesa del processo.