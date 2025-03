Il vescovo Ricciardi approda nella Diocesi

La settimana dei grandi cambiamenti per la Diocesi di Jesi. Oggi il saluto allo storico vescovo Gerardo Rocconi, sabato l’arrivo di monsignor Paolo Ricciardi. Ieri, nella sala Valeri del Museo diocesano, è stato presentato l’intero programma. Si partirà, come visto, dai saluti a monsignor Rocconi, vescovo della Diocesi di Jesi dal 13 maggio 2006. A lui, oggi, sarà dedicato un incontro in Cattedrale, nel giorno in cui la chiesa celebra l’Annunciazione a Maria, ma anche il 13esimo anniversario dell’adorazione perpetua a Jesi, opera fortemente voluta dal vescovo. Sempre oggi, solennità dell’Annunciazione del Signore, mentre suoneranno le campane nelle Marche, alle 12 in Cattedrale il vescovo Gerardo guiderà la recita della preghiera dell’Angelus. Inoltre, alle 17.30, presiederà la Santa Messa e infine, alle 19, seguirà la recita dei secondi vespri della solennità dell’Annunciazione, cui seguirà il ringraziamento della comunità per il suo servizio in Diocesi. Sabato, dunque, l’arrivo di monsignor Ricciardi.

Un programma imponente, per il quale il vescovo Rocconi e il Comitato organizzatore hanno ringraziato Comune, associazioni e persone per la collaborazione. Ricciardi arriverà al Santuario della Madonna delle Grazie alle 16 per un momento di preghiera e un incontro con i giovani. A seguire sarà accolto in piazza Pergolesi dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo, dai colleghi della Vallesina e dalle autorità. Alle 16.45 i presenti si avvieranno a piedi lungo Corso Matteotti fino a piazza Federico II per l’ingresso in Cattedrale dove, alle 17.30, si svolgerà la Santa Messa di inizio del ministero pastorale del vescovo Paolo, introdotta dall’amministratore apostolico Gerardo Rocconi e presieduta dal vescovo Ricciardi. Prima, alle 15, Ricciardi incontrerà i fedeli della parrocchia di Rosora e conoscerà il decano dei sacerdoti della Diocesi, don Giuliano Gigli: suoneranno a festa le campane recentemente restaurate grazie all’impegno del parroco e al contributo di fedeli e Istituzioni.

Tornando alla celebrazione a Jesi, sarà possibile seguirla anche con un maxischermo in piazza Federico II e al teatro Moriconi (con posti a sedere) oppure sul canale YouTube di Voce della Vallesina. Sabato saranno sospesi catechismo e attività nelle parrocchie per favorire la più ampia partecipazione. Non mancheranno i cori parrocchiali, mentre la banda musicale ‘G. Battista Pergolesi’, diretta dal maestro Emiliano Bastari, allieterà l’arrivo delle persone in attesa del vescovo Ricciardi. La celebrazione della Santa Messa in Duomo sarà animata dal coro diocesano diretto da Nicola Ciarimboli e accompagnato all’organo da Marco Agostinelli. In piazza Federico II sarà la comunità nigeriana di Jesi ad accogliere il vescovo con canti in lingua inglese. In Duomo riservati spazi per le persone con disabilità e per gli anziani.