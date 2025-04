Il vescovo Ricciardi torna all’Urbani per incontrare i degenti nei reparti

Il nuovo vescovo Paolo Ricciardi tornerà domani, per la seconda volta, all’ospedale Carlo Urbani. A partire dalle 10, monsignor Ricciardi si soffermerà nei diversi reparti, mentre alle 12.30 presiederà la Santa Messa nell’atrio della struttura sanitaria. La celebrazione è stata organizzata dalla Cappellania ospedaliera e, da quanto si apprende, sarà animata nel canto dal coro composto dal personale dello stesso ospedale. Si tratta della seconda visita di monsignor Ricciardi nel nosocomio di Jesi: la prima, il 15 aprile, quando aveva incontrato i dirigenti del presidio. In occasione della visita di domani, i fedeli saranno invitati a pregare in suffragio di Papa Francesco, sempre sensibile verso i sofferenti. E a proposito di momenti particolarmente intensi per la comunità, ieri pomeriggio in Cattedrale fedeli e religiosi hanno recitato il Santo Rosario per il Santo Padre. Alle 18.30, invece, il vescovo Paolo Ricciardi ha presieduto la celebrazione eucaristica in suffragio del Pontefice, che è scomparso nel Lunedì dell’Angelo. Era stato proprio Papa Francesco, lo scorso 28 gennaio, a nominare monsignor Paolo Ricciardi quale vescovo di Jesi.