Il vescovo: "Sostegno ai lavoratori"

"In questo momento, il mio pensiero non può che andare a tutti i lavoratori, in particolare a quelli della Beko e delle Cartiere. A loro voglio far arrivare, in occasione della festa di Pasqua, tutto il mio sostegno e la vicinanza della nostra Chiesa. Ma allo stesso tempo, sento il bisogno di rivolgere un appello a chi ha responsabilità importanti per il bene comune: vi chiedo impegno e determinazione alla ricerca di una soluzione giusta e onesta, nel pieno rispetto dei diritti e della dignità umana". Questo uno dei passaggi più significativi che il vescovo della Diocesi Fabriano-Matelica, mons. Francesco Massara, rivolge nel suo messaggio per Pasqua, "il giorno in cui possiamo proclamare con rinnovata certezza che da ogni morte si risorge. Dobbiamo dirlo a noi stessi, al mondo che ci circonda, a chiunque si trovi immerso nella disperazione".

Massara sottolinea il paradosso "di un mondo che cerca di costruire la pace con le armi, di persuadere con la minaccia, di emergere attraverso la denigrazione e lo sfruttamento, di difendere uccidendo. È Pasqua in Israele e Palestina, così come in Russia e Ucraina. È Pasqua per chi lotta per un giusto salario e un adeguato sistema previdenziale", conclude il messaggio pasquale, invitando tutti alla "speranza".