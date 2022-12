Il vescovo Spina: "Basta lamentarsi Ancona, svegliati dalla sonnolenza"

di Claudio Desideri

Sono anni difficili quelli che stiamo vivendo: guerre, Covid, alluvioni e terremoti, nuove povertà. La Chiesa è chiamata ad essere, ogni giorno di più, vicina alle persone. Monsignor Angelo Spina cosa si aspetta dal nuovo anno?

"Auguri, viene dal latino e significa ‘aumentare’. Il mio augurio è che ciascuno di noi aumenti in umanità, in attenzione agli altri e al bene comune".

Covid, guerra, crisi economica. Quale è la misura tra realismo e speranza?

"Stiamo vivendo un tempo buio. Il buio occorre attraversarlo e non dobbiamo lasciarci prendere dalla paura altrimenti veniamo travolti. Vi è un istinto nell’uomo che nei momenti difficili lo porta a salvare se stesso e ad andare avanti. Questa è la speranza che non è falso ottimismo ma è camminare insieme in una direzione, con la nostra forza, la nostra intelligenza, facendo squadra. Il futuro è sempre una luce dopo il tunnel".

Si parla sempre più spesso di emergenza educativa dei giovani. Come affrontarla?

"Urgenza ed emergenza. I giovani sono formidabili. Vi è un cambiamento epocale e la loro fragilità non è tanto la loro ma quella di noi grandi che non sappiamo intercettare il cambiamento. Loro hanno bisogno di contatto e di relazioni profonde. Se poi dietro non c’è più una famiglia e una rete sociale, compare un vuoto educativo che si può colmare solo con una alleanza educativa: famiglia, scuola, parrocchia. Dobbiamo camminare insieme con loro mettendo al centro la persona".

Politica e bene comune. Quale impegno è necessario per chi ci governa e ci amministra?

"Tutti i cittadini sono responsabili perché viviamo in un sistema democratico. Siamo tutti costruttori del bene comune. Politica e cittadini insieme e per tutti. La politica ha una grande responsabilità che non può avere un occhio miope, guardare a un programmino per mantenere un ristretto consenso. C’è bisogno di progettualità da fare insieme con i cittadini attraverso idee e schemi diversi ma verso un’unica direzione. Se non c’è lungimiranza questo nuoce al bene comune. I cittadini si aspettano vicinanza ai problemi che devono affrontare ogni giorno come il lavoro, la casa, la viabilità, la rivoluzione della banda larga, la ricostruzione del sisma, la tutela dell’ambiente. Serve una visione ampia e globale per il bene di tutti e non di una parte".

Ancona città bellissima e complicata. Come sarebbe bello vederla?

"Ancona è bellissima. Siamo noi a renderla complicata. Ogni cittadino deve fare la sua parte e innescare processi positivi. Non lamentarsi ma rendersi attivi e protagonisti. Svegliarsi dalla sonnolenza. Ancona, capoluogo di regione, ha potenzialità altissime e occorre intercettare bene il presente e guardare al futuro per non rimanere come si è".

I poveri, i senza tetto, gli emarginati. Come rivoluzionare il principio della solidarietà?

"I poveri esistono, c’è chi non ha casa, non ha cibo, vestiti, lavoro. Poi ci sono le povertà del mondo dell’infanzia e giovanile, l’abbandono scolastico, le povertà di servizi. Ancona è per la qualità della vita al diciottesimo posto in Italia, e deve farsi carico delle tante povertà che esistono. Serve un occhio attento ed essere vicini, non escludere ma includere. Farsi prossimo dell’altro e questo spetta a ciascuno di noi, in modo particolare alle istituzioni e alla politica. Una città che avanza non può far avanzare il numero dei poveri".

Qual’è l’augurio che più si sente di fare agli anconetani?

"Un augurio di pace. La cosa bella è se ognuno di noi sa essere una persona pacifica dentro, pacificatore ovunque si trova e pacifista sempre. Questo bene è oggi più che mai prezioso. Dove c’è la pace c’è armonia e dove c’è armonia c’è una forza d’amore che sta nel cuore dell’uomo che noi chiamiamo solidarietà, altruismo. Dove c’è la pace sorge il bene delle relazioni e della fraternità. A tutti, Pace e Bene".