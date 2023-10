Il vescovo Spina dimesso: "Grazie a tutti i medici"

"Carissimi sacerdoti, cari amici, dopo un periodo di degenza all’Ospedale Torrette di Ancona, dove mi è stato curato un meningismo, sono guarito e il 13 ottobre, sono stato dimesso. Rendo grazie a Dio, infinitamente buono e misericordioso. In questi giorni ho sentito forte la presenza e l’intercessione della Madonna, degli Angeli e dei Santi. Grazie a ciascuno di voi per le preghiere, sono giunte come una cascata di luce. Grazie per la vostra vicinanza e il vostro affetto. Ringrazio i professori, i dottori e tutto il personale sanitario di Torrette per la professionalità e l’attenzione. Ho fatto esperienza di un ottimo servizio sanitario. A tutti assicuro la mia preghiera e vi benedico, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E ora riprendo con maggiore entusiasmo il lavoro nella vigna del Signore. Un caro saluto a tutti. Grazie".

Angelo Spina, Arcivescovo