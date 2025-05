Il vescovo Spina:: "Quel corpo del santo veglia su di noi"

La festa de Ceriago: dopo il volto e la voce (presunti) del santo patrono di Ancona, domani la città e la sua gente si preparano a celebrare il suo anniversario. Gli eventi religiosi iniziano alle 8 in cattedrale con la Santa Messa nella cripta, seguita dalla Santa Messa delle 9 e, alle 10,20, con l’omaggio floreale da parte del sindaco, Daniele Silvetti, sempre in cripta. Alle 10,30 la celebrazione principale con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Angelo Spina, alla presenza delle autorità cittadine. Altre due messe al Duomo sono previste a mezzogiorno e alle 18.

Su San Ciriaco si è espresso proprio l’Arcivescovo delle diocesi di Ancona e Osimo con un messaggio accorato: "Il 30 aprile 2025 – scrive monsignor Angelo Spina – sono state rese note le indagini e le analisi scientifiche sul corpo di San Ciriaco. È stato ancora una volta sorprendente vedere come ciò che la tradizione ci ha tramandato da secoli, ha trovato riscontro nelle analisi scientifiche. I risultati ci aiutano ad avere più consapevolezza del grande dono che è stato fatto alla città di Ancona, di avere un santo che la protegge e veglia su tutti. Il corpo di un santo ci fa cogliere come la santità la si può toccare con le mani, è a portata di mano ed è per tutti. Papa Francesco, di venerata memoria, ci ricordava che anche i cristiani di oggi, a volte, pensano che il cammino verso la santità dipenda dai propri sforzi umani, dai propri sacrifici, dalla propria buona volontà. Non è una nostra iniziativa, ma una risposta a una chiamata che viene da Dio, che ’ci ha amati per primo’. Il nostro cammino verso la santità è dunque una risposta all’invito di Dio, il quale non solo ci rivolge questa chiamata, ma ci dà anche la forza necessaria per percorrere questo cammino. Comprendiamo l’altra bella espressione del venerato Papa Francesco che ci sollecita a riconoscere ’i santi della porta accanto’".