Il via vai di camion. Tutti al centro ambiente per smaltire in allegria. Le tangenti al direttore

E’ iniziato tutto da un abbandono di rifiuti scoperto a Castelferretti. Un cittadino, a febbraio del 2020, lo aveva segnalato alla sezione distaccata della capitaneria di porto, a Falconara. Lo scarico illecito era stato fatto al fosso Rigatta, erano più di 10 tonnellate, sacchi neri contenenti lana di vetro, filtri di gasolio e benzina e rifiuti provenienti da demolizioni edili. Andando a fondo si era arrivati all’intera filiera dei rifiuti facendo scoperchiare un modus operandi usato da molte imprese edili e della gestione del verde che erano solite conferire illecitamente al Centro Ambiente comunale di Jesi, gestito dalla JesiServizi.

Approfondendo proprio l’attività del centro i carabinieri forestali avevano intercettato un cliente fisso, la Nuova Edil System. I conferimenti però, perché provenienti da attività di impresa (e superiori a 30 chili) e non da privati cittadini, non potevano essere accettati dal centro raccolta perché destinati a impianti di gestione rifiuti autorizzati. Il meccanismo contestato dalle accuse era quello per cui i rifiuti illecitamente portati al Centro Ambiente gravavano poi sulle casse pubbliche della società JesiServizi che si faceva carico delle spese di trasporto e smaltimento. Dopo un primo controllo la municipalizzata avrebbe prodotto anche un falso contratto ai forestali, per giustificare un cospicuo trasporto di rifiuti proprio della Nuova Edil. In accordo con i fratelli Gambini i vertici di JesiServizi avrebbero perfezionato la firma falsa del vecchio titolare della Edil, morto da un anno. Ma non c’è solo la Edil. Nell’inchiesta ci sono un’altra decina di indagati a piede libero, altre ditte che hanno smaltito rifiuti al Centro Ambiente jesino, un idraulico, un dirigente Ast e anche un ex amministratore della JesiServizi rimasto in carica fino ai primi mesi del 2023. Al centro di raccolta sono finiti, in poco più di due anni, più di 900mila chili di rifiuti che non dovevano essere portati lì. Il direttore tecnico Dolciotti avrebbe preso almeno tre tangenti dai Gambini, per un totale di oltre 2mila euro di soldi, per avergli accolto al Centro Ambiente comunale quasi 60mila chili di rifiuti speciali derivanti dall’ex cascamificio per cui la società dei Gambini aveva preso un appalto direttamente dal tribunale: 165mila euro per bonificare il vecchio capannone. Anche questo un appalto che avrebbe ottenuto con la compiacenza del custode giudiziario. Per l’appalto dell’ex Sert avrebbe pagato 2mila euro a Picchini dell’Ast più un regalo. Dall’Inrca i Gambini avrebbero preso due gare e gonfiando poi gli importi delle prestazioni svolte avrebbero pagato 1.800 euro al funzionario Gasparetti che avrebbe tratto giovamenti anche per dei lavori gratis fatti a casa sua, a Collemarino, e a casa della madre a Torrette. Scarichi illeciti di rifiuti ai Gambini sono contestati anche in un’area demaniale vincolata, sulla sponda del fiume Esino e dentro l’ex cascamificio che dovevano bonificare. Tra gli appalti pilotati anche quello per aggiudicarsi una gru a ragno della JesiServizi a 550 euro rivenduta poi in nero a 16mila, quello per lavori di spazzaneve non avendo neanche i mezzi idonei.

Marina Verdenelli