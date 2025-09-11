Il viaggio della Flotilla. Silvia è partita per Gaza: "Caro sindaco, cosa faresti se i tuoi figli fossero là"

Silvia Severini, la pacifista anconetana imbarcata nella Flotta della Resistenza Globale, partirà oggi dalla Sicilia verso Gaza per unirsi al resto della Global Sumud Flotilla. Abbiamo già scritto su queste pagine qual è stata la sua reazione al drone che ha attaccato la nave ammiraglia della flotta, la Family, ormeggiata nel piccolo porto di Sidi Bou Said, in Tunisia, dove si trovavano alcuni del direttivo del movimento internazionale, tra cui Greta Thunberg. Severini, come gli altri attivisti della fotta, se lo aspettava, "magari non così presto e magari non in Tunisia", ha precisato, "ma sappiamo di essere seguiti con attenzione". Le prove di umanità, tuttavia, giunte da ogni dove a sostegno dei palestinesi hanno convinto questa madre, che fu in prima linea anche durante la pandemia per riaprire le scuole con il movimento Priorità alla Scuola, a non perdersi d’animo. Sono soprattutto le testimonianze delle persone che vivono in Palestina a incoraggiarla: "I palestinesi con cui sono in contatto – ci ha raccontato ieri, mentre ultimava i preparativi prima di partire – sono preoccupatissimi: mi chiedono sempre se sto bene, se va tutto bene. Temono che mi succeda qualcosa, però sono commossi dal mio viaggio".

Ora che anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha proposto delle sanzioni contro i ministri israeliani "estremisti" e una sospensione parziale dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele, di fronte a una "situazione inaccettabile a Gaza", cosa chiedono gli attivisti della Flotta per la Resistenza Globale alle istituzioni? "Avrei chiesto di mandare loro delle navi – afferma Severini – con gli aiuti umanitari e di pretendere da Israele che questi aiuti entrassero. Chiederei di fare quello che hanno fatto per la Russia: sanzioni per Israele e imposizione di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza perché non abbiamo a che fare solo con crimini di guerra ma con un genocidio; rompere gli accordi con Israele; impedire che abbia accesso ai fondi europei per la ricerca. Queste sono le cose che noi chiediamo e dovrebbero arrivare dalle nostre istituzioni".

E per il viaggio? "Chiediamo che ci tutelino e che ci diano protezione diplomatica – continua l’attivista – e vorrei tanto che le parole dette dai portuali di Genova fossero le parole del mio capo del governo: se solo loro ci torcono un capello, l’Italia bloccherà tutti i porti e non farà arrivare nessuna merce a Israele". Da cittadina del capoluogo regionale, Severini si rivolge anche al sindaco, Daniele Silvetti: "È un padre, è un genitore, esattamente come me, Silvetti, quindi – sostiene la donna – che si metta una mano sulla coscienza e si ponga la stessa domanda che mi sono posta io: ’Cosa farei se a Gaza ci fossero i miei figli?’. ’Io partirei’ è stata la mia risposta, come sto facendo. Cosa farebbe Daniele Silvetti se là ci fossero i suoi figli?". In attesa che il suo sindaco le risponda, Severini gli chiede di tornare per le elezioni regionali: "Chiedo alle istituzioni, se sarò in Israele, di farmi tornare quanto prima. Perché voglio votare".