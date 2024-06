"Il Viale che vorrei": si studia il nuovo look

"Sul vecchio ospedale le interlocuzioni sono in corso, per completare le opere di demolizione (palazzina ex laboratorio analisi, ndr) ci vogliono risorse a bilancio le cui competenze sono regionali, noi abbiamo tutto pronto. A breve all’ex Sert sarà portato il distretto sanitario e sarà attrezzato uno spazio di parcheggio anche in vista della partenza dei lavori al complesso San Martino".

Così il sindaco Lorenzo Fiordelmondo nel presentare "Il Viale che vorrei. Una storia al futuro" l’iniziativa che si svolgerà giovedì e venerdì prossimi nella galleria Freddi (spazio privato ma ad uso pubblico, poco conosciuto) proprio a metà del viale della Vittoria.

"Siamo consapevoli – aggiunge l’assessora Valeria Melappioni - che il Viale che rappresenta lo sviluppo della città ha bisogno di una nuova prospettiva ma questo richiede metodo e coinvolgimento della città. Di qui la partecipazione della facoltà di architettura di Camerino che raccoglierà le esigenze di tutti. Ma per farlo non si può prescindere dalla storia, da come e perché è nato il Viale. In questo modo, con il metodo che ci siamo dati, dopo l’estate coinvolgeremo la città a partire dai problemi e dalle criticità per arrivare ad un progetto futuro. Parleremo anche del piano Secchi e del piano Gabellini coi professionisti che hanno pensato questo asse venti anni fa e oltre". "Un’operazione di cittadinanza attiva" per dirla con l’assessora Loretta Fabrizi.

A chi come il consigliere Giancarlo Catani e il presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini chiede di affrontare il nodo traffico, magari pensando al famigerato "Asse nord" Melappioni risponde: "Non dobbiamo dare risposte di pancia, né abbiamo la bacchetta magica. Quando si hanno dei sintomi si va dal medico, si fanno le analisi e poi si ha una diagnosi e una cura. L’urbanistica non si fa con delle dichiarazioni. Abbiamo coinvolto l’università e aperto una manifestazione di interesse rivolta a tecnici esperti di mobilità. Prima dobbiamo capire da dove stiamo partendo".

"Seguiamo un metodo – le fa eco il primo cittadino – per non fare interventi a casaccio". L’iniziativa "Il viale che Vorrei" è stata avviata un anno fa e hanno aderito "un centinaio di persone" e prosegue con questo percorso, verso un masterplan per il Viale "ideale". Giovedì e venerdì nella galleria si potranno ammirare le foto della "valletta" e dello "stradò" voluto dall’allora sindaco Giuseppe Abbruzzetti, padre della grande Valeria Moriconi. Ci saranno anche performance artistiche e approfondimenti a cura di Archeoclub e Italia Nostra.