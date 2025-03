Il Viale della Vittoria del futuro

Ridare un nuovo volto alla città. Un processo non immediato che persegue l’amministrazione comunale. E così mentre sono partiti i lavori per la realizzazione di trenta nuovi parcheggi nell’area dell’ex ospedale di Viale della Vittoria, l’amministrazione di Jesi ricorda l’assemblea di venerdì 22 marzo alle 10, alla Biblioteca Planettiana: un’occasione per restituire alla comunità i risultati del lavoro svolto nel processo partecipativo di riqualificazione del Viale, che ha coinvolto Istituzioni, professionisti e cittadini.