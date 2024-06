Il vicario della Custodia di Terra Santa diventa pubblicista ad honorem

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana ha consegnato a padre Ibrahim Faltas, vicario della Custodia di Terra Santa, la tessera di giornalista pubblicista ad honorem. Una scelta nata dal suo impegno nel raccontare, narrare e spiegare la situazione di molti Paesi del Medio Oriente. Un impegno che lo ha visto protagonista da decenni. Molti colleghi giornalisti, inviati in Medio Oriente, hanno potuto confrontarsi con lui, per comprendere una realtà complessa e, spesso, difficile da raccontare.

Padre Faltas ha unito a questo impegno anche quello per costruire ponti di dialogo e di pace che lo hanno visto protagonista. Ha realizzato anche un volume che racconta dell’assedio alla Basilica della Natività di Betlemme, Dall’Assedio della Natività all’assedio della città. In questi anni ha scritto moltissimi articoli per quotidiani e periodici, alcuni pubblicati in un libro-raccolta dal titolo ‘Pellegrino di pace’, (Angelo Pontecorboli Editore - Firenze).

La sua presenza nelle trasmissioni televisive italiane e straniere, ha lasciato il segno, come le sue analisi, commentate e sottolineate da colleghi della carta stampata, di radio e di altre televisioni. I suoi interventi durante il programma di Rai1, ‘A sua immagine’, sono stati ripresi da Papa Francesco durante l’Angelus.

"L’Ordine dei Giornalisti della Toscana – ha detto il presidente Giampaolo Marchini - ha riconosciuto a padre Faltas di aver svolto in questi anni l’attività giornalistica con competenza, attenzione, lungimiranza e con grande equilibrio. Per questo ha deciso di accogliere Padre Faltas all’interno della nostra categoria. Scelta che ha trovato anche il pieno appoggio del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli".