Il vice premier Tajani in città con la presidente Metsola

Forza Italia e la Lega si contendono il ruolo di seconda forza del centrodestra e mostrano tutte le loro differenze di approccio su alcuni temi caldi a livello nazionale e internazionale. Questa ‘battaglia di trincea’ in seno al fronte che governa tutta la filiera istituzionale del territorio, dal Governo al Comune di Ancona passando per la Regione Marche, sembra riguardare anche l’organizzazione degli eventi. Non sembra casuale, infatti, che Ancona ospiti oggi due appuntamenti di assoluto spessore politico fissati pressoché alla stessa ora e a distanza di un chilometro in linea d’aria.

La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, saranno alla Mole (Auditorium Orfeo Tamburi, ore 10,30) per una tappa intermedia in vista del Congresso del Ppe (Partito Popolare Europeo) che si svolgerà in Spagna ad aprile; in contemporanea (ore 11) alla Loggia dei Mercanti, il Senatore Armando Siri, responsabile nazionale dei dipartimenti della Lega, presenterà in una conferenza stampa i Dipartimenti regionali della Lega Marche. A questo appuntamento saranno presenti i parlamentari, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i sindaci e i dirigenti della Lega Marche "a testimonianza dell’importanza di questo appuntamento per il rafforzamento dell’organizzazione del partito sul territorio e la valorizzazione delle competenze nei diversi settori chiave", si legge in una nota diffusa dalla Lega.

Un evento importante, così come quello della Mole Vanvitelliana dove oltre al Ministro degli Esteri del Governo Meloni ci sarà una delle due donne più importanti d’Europa. Un appuntamento che vedrà la presenza di tante personalità, tra cui il sindaco del capoluogo Daniele Silvetti e soprattutto il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli (Fratelli d’Italia). Due modi di intendere la politica, la visione, l’Europa e le politiche comunitarie e la politica estera (Siri ha avuto a che fare con la Russia) a confronto nella stessa città, alla stessa ora: "Come Sindaco di Ancona sono orgoglioso di ospitare un evento così importante che riconosce al nostro territorio il suo ruolo di hub strategico nel Mediterraneo" ha dichiarato Daniele Silvetti.