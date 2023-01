Il vice sindaco Fanesi: "Scelta giusta gli alberi al campo d’aviazione"

"I 5 mila alberi al campo d’aviazione sono la scelta giusta. L’amministrazione comunale vuole creare un parco urbano aperto e a servizio della città, mentre gli ambientalisti, che non hanno sempre la verità in tasca, vogliono che l’area sia recintata e preclusa ai fanesi".

Così il vice sindaco Cristian Fanesi difende il bosco che Arbolia, società nata nel 2020 da un’idea di Snam e Fondazione Cdp (Cassa depositi e prestiti), sta realizzando in questi giorni e replica a Lupus in Fabula critica su tale scelta.

"Quell’area, su cui per tanti anni non abbiamo potuto investire perché di proprietà del demanio militare, ora va restituita alla città.

Stiamo parlando di un pezzo di territorio, ai confini con il centro cittadino, che stiamo valorizzando. Credo che la nostra sia una scelta positiva e contesto la visione degli ambientalisti secondo i quali l’area del campo d’aviazione dovrebbe essere inaccessibile alle persone. Loro avrebbero voluto che quei 5mila alberi fossero piantati in campagna, mentre io sono per la creazione dei boschi urbani".

Per Fanesi, inoltre, gli ambientalisti non si possono svegliare all’ultimo momento "quando gli alberi si stanno piantando (l’area interessata è di circa 4,5 ettari) ed è già stata effettuata la bonifica bellica".

Lupus in Fabula propone di mantenere a prato il parco del campo d’aviazione, ma Fanesi non è d’accordo: "I prati vanno bene per i volatili, non per le persone e l’Amministrazione vuole che quell’area abbia una funzione pubblica".

Il vice sindaco ricorda agli ambientalisti che "il progetto del parco urbano dell’aeroporto è il risultato di un tavolo di lavoro partecipato dai cittadini e coordinato dal professor Fabio Salbitano. Quel tavolo ha prodotto delle linee guida utilizzate per il concorso di idee vinto nel 2017 dallo studio Silva. Sulla base della proposta vincitrice è stato elaborato il piano particolareggiato del campo d’aviazione, approvato all’unanimità dal consiglio comunale, che prevede in modo evidente un bosco urbano vicino all’area di via Papiria".

E ancora Fanesi: "Stabilito che quel bosco non è mai stato nascosto, ma è ben visibile sulle carte progettuali, va aggiunto che il Comune ha avuto l’opportunità di avere la sponsorizzazione di Arbolia per circa 5mila piante (75% alberi, il resto arbusti) per un valore 200-30mila euro".

Fanesi ricorda che il bosco del campo d’aviazione "è creato all’interno di un’area enorme, così vasta che i confini si perdono allo sguardo.

Tra l’altro sulla base di una mozione presentata recentemente in consiglio comunale, e votata all’unanimità, sarà anche creato un ambiente idoneo per le api".

Anna Marchetti