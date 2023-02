Il viceministro Rixi "Il ponte Garibaldi va realizzato presto"

Il viceministro alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi ha effettuato ieri un sopralluogo a Senigallia per verificare le condizioni del ponte Garibaldi, inagibile dopo l’alluvione dello scorso 15 settembre. Il costo del nuovo ponte è di circa 4 milioni di euro. "L’opera dovrà essere realizzata nel più breve tempo possibile" - queste le parole del vice ministro – a cui è stata sottolineata dagli Amministratori l’importanza strategica del ponte la cui chiusura sta causando gravi disagi. I primi a risentirne sono gli esercizi commerciali in prossimità del ponte dove si trovano anche una scuola media ed un cinema. Non c’è ancora una data per l’inizio dei lavori, prima si dovrà far fronte agli aspetti burocratici, ma si stimano due anni prima di vedere il nuovo attraversamento che sostituirà il vecchio ponte la cui demolizione ha un costo stimato di 300 mila euro. Soldi che verranno anticipati dal Consorzio di Bonifica che si occuperà anche della demolizione e della realizzazione del nuovo ponte. Un incontro positivo per il sindaco di Senigallia: "Quello che ha detto il viceministro ci conforta molto, sappiamo ora di avere un appoggio importante e siamo quindi positivi per il futuro". Su chiamata il vice Ministro, che era arrivato in città anche nei giorni successivi all’alluvione, non si è fatto attendere ed ha mostrato tutto il suo interesse per risolvere le problematiche della spiaggia di velluto. Ma sono diversi gli interventi che saranno realizzati tra cui il dragaggio del fiume in secca che, in questi giorni ha mostrato isolotti di ghiaia.