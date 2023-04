Il vicepremier lancia Silvetti "Con lui Ancona cambierà volto Il porto è lo snodo cruciale"

"Ancona non è mai stata una nostra roccaforte, ma grazie a Daniele Silvetti può diventarlo. E vedrete che sorprese dal voto di lista". Il primo, vero big della polizia nazionale calato nella realtà elettorale dell’unico capoluogo al voto alle prossime amministrative, ha acceso la sfida e la folla presente ieri al Ridotto delle Muse. Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, scommette sul successo e sul candidato: "Silvetti è la scelta giusta, è stato un buon amministratore, sa fare politica e ha guidato bene il Parco del Conero _ ha detto il titolare della Farnesina nel suo intervento, prima di focalizzarsi sui limiti della Dorica _. Ancona ha perso peso perché non ha le infrastrutture adatte. Il porto non è in grado di sostenere la rete delle imprese marchigiane. È un porto che non pesca, col traffico container limitato nonostante le enormi potenzialità. Ora però, con la giunta regionale di Francesco Acquaroli e il nuovo sindaco di Ancona la musica cambierà e l’attenzione primaria deve essere rivolta ai Balcani. Il futuro sindaco accenda i riflettori su quel tema". Il fatto che il porto sia il nodo cruciale della campagna del centrodestra ad Ancona lo conferma anche il breve brindisi all’Amarcord in cui Tajani si è intrattenuto prima del bagno di folla in teatro. Pochi, essenziali minuti, trascorsi con gli operatori portuali che dopo aver sostenuto la vecchia presidenza e le giunte uscenti sembrano essere molto attenti ai messaggi in arrivo da destra.

La manifestazione di ieri alle Muse è stata indubbiamente un successo e lancia Silvetti in piena campagna elettorale. Rimbalza anche la notiizia di una settima lista a supporto del candidato di centrodestra che avrà come capolista il dottor Aldo Salvi, ex primario del pronto soccorso di Torrette. Nel suo intervento a colpire è stato soprattutto un passaggio: "La pressione del centrosinistra sulla cittadinanza è assurda. Stanno intimidendo i cittadini che dialogano con noi, si scoprono deboli e sentono il nostro fiato sul collo. Una giunta comunale che prima della conclusione del suo mandato ha speso 22mila euro per inviare opuscoli sulle cose fatte per la città alla gente" è stato l’affondo dell’avvocato anconetano che poi ha toccato altri temi. "Se la città è sotto i 100mila abitanti e ha un ruolo marginale, se le partecipate sono in forte crisi è solo colpa loro. Serve credibilità per Palazzo del Popolo, bisogna aiutare i lavoratori delle partecipate, del Comune stesso, dei terremotati. Basta ai festival di buoni propositi, servono decoro e sicurezza e serve coraggio. Noi siamo pronti".

A presentare l’evento il consigliere comunale Daniele Berardinelli che ha lanciato il candidato a sindaco non prima di aver criticato le scelte affrettate delle elezioni precedenti: "Daniele Silvetti è anconetano e non ha avuto bisogno di cambiare residenza, tanto meno di fare gag dialettali per sentirsi una anconetana doc". Tajani ha fatto una passeggiata in corso Mazzini tra saluti e selfie con commercianti e cittadini, per poi arrivare in piazza Roma dove ha acquistato un paio di scarpe.