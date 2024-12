Il vicepresidente europeo Fitto ad Ancona

Il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, con deleghe importantissime come la Coesione, le Riforme e il Pnrr Raffaele Fitto sarà ad Ancona nelle primavera prossima per un convegno sulle enormi potenzialità della macroregione Adriatico-Ionica che vedrà la nostra città e, quindi, le Marche, come perno centrale di uno dei corridoi a più alto tasso di sviluppo e potenzialità in settori quali: Logistica, Economia Blu, Infrastrutture, Energia, Ambiente e Turismo sostenibile. E questo grazie alla stabilità del Governo Meloni, mentre nelle ex locomotive Francia e Germania si sta assistendo a una crisi politica interna e socio-economica importante". Lo ha annunciato l’Eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR, Carlo Ciccioli nel corso del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio che ha presentato l’Osservatorio DO-AIR (Data Observatory of the Adriatic and Ionian Region) in collaborazione la Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche. "L’asse privilegiato che gli Usa del Presidente Trump avranno con l’Italia - ha sottolineato Ciccioli - sarà ulteriore viatico per questo progetto della Macroregione al quale mi sono dedicato quando ero consigliere regionale e che continuo a monitorare e perseguire".