"Il vicepresidente. Stroppa non è sponda Pd"

Parco Gola della Rossa e di Frasassi dopo la ‘scissione’ dalla comunità montana che da gennaio cederà cinque dipendenti, scoppia il caso politico. In particolare la nomina a vicepresidente dell’imprenditore ex democrat Renzo Stroppa che, come evidenzia la segretaria del circolo Pd Fabriano, Graziella Monacelli "non rappresenta il Pd". "Stroppa – rimarca Graziella Monacelli – è stato nominato dalla giunta regionale nel consiglio direttivo del Parco Gola della Rossa e di Frasassi, su designazione dell’associazione Coldiretti Marche, e ora eletto vicepresidente dell’Ente Parco. Il signor Stroppa non ha nulla a che vedere con il Pd (lo ha lasciato lo scorso anno prima delle elezioni per sostenere la candidatura dell’ex sindaco Roberto Sorci, ndr). Abbiamo già stigmatizzato a suo tempo la sua nomina a consigliere provinciale, dovuta alla surroga dei consiglieri provinciali non risultati eletti nei propri Comuni, chiedendo ufficialmente la sua rinuncia per onorare la coerenza politica, senza alcun risultato. È evidente che perseverare negli equivoci, nelle ambiguità e nel trasformismo sia una pratica consolidata, senza sentire il dovere di comportamenti ineccepibili e coerenti, quali il venir meno ai valori di mandato politico".