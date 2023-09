Il vicequestore Sica lascia il commissariato di Jesi: il grazie del sindaco

Il grazie del sindaco Lorenzo Fiordelmondo "a nome di tutta la città" al vicequestore aggiunto Mario Sica che, dopo cinque anni e mezzo, lascia la guida del commissariato jesino. Ieri mattina per il saluto in municipio erano rappresentate tutte le forze dell’ordine cittadine. "Le Marche – ha detto Sica - che io conosco da oltre 20 anni, sono un territorio meraviglioso, non solo a livello paesaggistico, ma per gli abitanti. Questo è un territorio sano, popolato da gente brava e operosa". Ha poi ripercorso i momenti più impegnativi, come il Covid e il giro d’Italia e ringraziato una ad una le persone con cui ha collaborato in questi anni tra cui il vicecomandante della polizia locale Filippo Peroni, il comandante Cristian Lupidi, Fiorello Rossi, comandante della stazione carabinieri di Jesi, Manlio Didimi è alla guida della Polizia stradale jesina e Gianmarco Di Deodato comandante della compagnia Guardia di Finanza Jesi. A succedergli da domani sarà Paolo Arena, 47 anni, arriva dalla Sicilia. Ha guidato per sei anni il commissariato di Noto e prima per cinque anni quello di Pachino. Mario Sica, nei prossimi giorni sarà nella capitale in un nuovo ruolo in un importante distretto centrale.