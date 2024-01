Il vicino del casolare: "Portata qui in un’auto. C’era uno strano via vai"

"Sono convinto che l’abbiano portata con l’automobile. Perché se fosse passata a piedi lei o qualcun’altro i miei due cani avrebbero abbaiato. Lo fanno sempre se qualcuno passa a piedi e io mi affaccio per vedere. La mattina del 12 marzo del 2022 non hanno abbaiato. Se fossero passati a piedi mi sarei accorto". A parlare è Claudio, il vicino del casolare dove sono stati trovati i resti umani, lo zainetto fluo, gli scarponcini e brandelli di vestiti mangiati probabilmente dagli animali. In questi giorni è una via vai di forze dell’ordine, inquirenti, giornalisti, cameraman e lui non nasconde la sua incredulità alla possibilità che per quasi due anni il corpo di Andreea fosse davvero a pochi metri da loro.

"Mi sveglio presto la mattina e anche di notte mi affaccio sempre – spiega ancora – Ho la finestra sulla strada e mi sarei accorto se quella ragazza fosse passata a piedi (come sostengono i tre che hanno partecipato al festino appena un chilometro sopra questa zona, ndr). Se ce l’hanno portata lo hanno fatto in auto". C’è un dettaglio però da non sottovalutare. La roulotte dell’ultimo festino dal casolare dove sono stati trovati i resti è raggiungibile anche passando attraverso la campagna quindi dietro alla casa di Claudio. In linea d’aria un percorso anche più breve degli 800 metri della strada Montecarottese. Si può escludere che quel 12 marzo mattina il corpo sia stato portato attraverso i campi magari prima che facesse giorno per dare meno nell’occhio? Questo potrebbe spiegare perché i cani non abbiano abbaiato? "Meno di un mese dopo la scomparsa avevamo visto in rete un video con la casa degli orrori – racconta un’altra vicina – e riconosciuto proprio il casolare dei nostri vicini. Era di due anziani deceduti per Covid e ora custodito dai loro due figli. A volte vengono a sistemare fuori e fare la legna. Quel video riprendeva gli interni parlando dell’ultimo luogo dove era stata la ragazza. Abbiamo pensato ad un errore poi è stato rimosso. E’ incredibile pensare che tutto questo sia accaduto proprio qui".

Ma c’è un altro importante particolare che svela Claudio: "A volte la sera tra le 23 e l’una si fermava qualche auto davanti al casolare. Si fermavano 10 minuti, un quarto d’ora con le luci accese e poi ripartivano. Qualche volta ho visto che partiva un’auto e dopo un quarto d’ora se ne fermava un’altra ma appena cinque minuti. A volte scendevo in strada per capire cosa facevano e aspettavo che ripartivano. Non erano macchine dei proprietari. Ho visto l’ombra proiettata dai fari, qualcuno scendeva dalla vettura ma cosa facessero non sono in grado di dirlo. Potrebbero essere state magari delle coppiette o altro. Non dico frequentemente ma mi è capitato più di una volta, da quando è scomparsa la ragazza, però sempre tardi. Erano le undici, mezzanotte, anche l’una. Di notte il portone era sempre chiuso. La porta la vedevo aperta solo quando venivano i proprietari che facevano la legna o l’erba, due tre volte anno".