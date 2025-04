Il vicino usa la presa condominiale. Lo rimprovera e viene picchiato

Sorprende un vicino di casa ad usare la lucidatrice sfruttando la corrente del condominio e dopo averlo rimproverato rimedia due pugni che lo mandano ko. "Perché non ti fai i cavoli tuoi?", gli avrebbe detto prima di colpirlo. Vittima un 54enne invalido, con difficoltà a deambulare. L’episodio risale al 7 febbraio del 2022, in una palazzina di via Togliatti, nel quartiere del Q3. Per quel fatto il vicino picchiatore è finito a processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua con l’accusa di lesioni e minacce. Imputato un 75enne, difeso dall’avvocato Matteo Bettin. Ieri mattina in tribunale è stata ascoltata in aula la vittima che ha raccontato l’accaduto dal suo punto di vista. "Ero uscito di casa per andare a prendere l’automobile – ha riferito il 54enne, arrivato in tribunale in sedia a rotelle – e ho visto il mio vicino di casa che aveva attaccato la lucidatrice per lucidare la sua vettura alla presa condominiale. Ho staccato quel filo e lui mi ha preso a pugni".

La vittima ha detto di aver rimproverato l’anziano perché non doveva utilizzare la corrente del palazzo e poi quel filo ostruiva il suo passaggio con l’auto. "Voleva anche colpirmi con la lucidatrice – ha aggiunto il 54enne – ma sono riuscito ad uscire dal garage. Una vicina di casa ha chiamato i carabinieri". La donna è stata sentita anche lei in tribunale, ieri. "Abito al primo piano e ho visto la colluttazione – ha detto la testimone – sentivo anche urlare. Si picchiavano entrambi". La vittima, su domanda dell’avvocato della difesa, ha ammesso che anche lui ha colpito il vicino "ma dopo essere stato colpito per primo". Entrambi sono finiti in pronto soccorso con 10 giorni di prognosi, il 75enne e 8 giorni il. 54enne. Prossima udienza l’8 luglio per sentire l’imputato.

ma. ver.