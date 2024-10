Il video allo stadio con Olmo spopola. La Vigor lo invita agli allenamenti

In città piccoli tifosi crescono e la Vigor ha ricevuto una visita molto speciale da parte di uno di loro: il piccolo Olmo ha accettato l’invito ed è stato ospite del club prima di una seduta di allenamento.

Olmo è il bambino che nelle ultime settimane è diventato il simbolo ed il volto di quello che mister Aldo Clementi e tutti gli appassionati di calcio nella spiaggia di velluto definiscono "spirito vigorino".

In realtà non è la prima volta che i bambini sono protagonisti al "Bianchelli": infatti prima di Vigor-Ancona, i ragazzi della Scuola Calcio Vigorina sono entrati in campo indossando le magliette dell’ Associazione Oncologica Senigalliese Valli Misa e Nevola per ribadire la sinergia con il club rossoblu, entrata a far parte del nuovo progetto Cuore Vigor, nato con l’obiettivo di avvicinare il club alle realtà del territorio impegnate in ambito sociale.

Tornando a Olmo, è proprio lui il protagonista del video realizzato dal suo papà e diventato virale nel giro di qualche ora, pochi giorni dopo la gara d’esordio tra le mura amiche dei rossoblu, ovvero Vigor Senigallia-Avezzano.

Una giornata molto particolare per Olmo che in quell’occasione ha fatto il suo esordio al "Bianchelli": il piccolo tifoso rossoblu ne è rimasto entusiasta, non solo per il risultato, con tanto di splendida rimonta portata a termine dalla Vigor, ma anche per il clima di festa che si respira all’interno dell’impianto.

Nei giorni successivi Olmo ha potuto incontrare i giocatori della prima squadra da vicino, scambiarci due chiacchiere e ricevere come regalo un pallone ufficiale da gara, autografato da tutti i componenti della rosa.

Vedere lo stadio con gli occhi di un bambino è il miglior messaggio che si possa divulgare, la Vigor ci è riuscita e deve ringraziare Olmo e la sua famiglia.

Nicolò Scocchera