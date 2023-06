Il video choc dell’auto "impazzita" "Il boato e una scena allucinante"

di Sara Ferreri

"Prima un fortissimo boato, abbiamo pensato ad un grosso fulmine visto che fuori pioveva, poi uscendo ci siamo trovate davanti una scena che mai avremmo potuto immaginare". Stefania Belvederesi dell’agenzia Viaggi del Gentile che si trova all’interno della stazione ferroviaria di Fabriano è ancora sotto choc per quanto accaduto martedì alle 16,12. È stata lei per prima, assieme alle colleghe Arianna Mogiatti e Deborah Stroppa, a soccorrere la donna che, colpita dalla Micra impazzita, era a terra sanguinante. Con loro il dirigente del commissariato Angelo Sebastianelli che era lì per prendere il treno. Allertato il 112 il commissario e le due donne hanno soccorso la trentenne investita che aveva un braccio ciondolante, standole sempre vicino sino all’arrivo delle due ambulanze arrivate per lei e per la conducente della Micra finita sui binari in seguito al pauroso fuoristrada, allo sfondamento della sala d’attesa passeggeri e della vetrata che divide la biglietteria dalla banchina. Insomma, un’auto impazzita che, dopo aver sfondato le vetrate d’ingresso, è piombata dentro la stazione e solo per puro caso non ha travolto altre persone.

"La donna era vigile anche se dolorante – aggiunge Belvederesi – forse non si è resa conto di nulla. La vettura accelerata, sfondato il primo vetro ha deviato la sua corsa, altrimenti sarebbe finita dritta contro le nostre vetrine. Non c’erano clienti è andata piuttosto bene ma si è sfiorata la strage. Dopo il boato ci stavamo chiedendo cosa fosse accaduto – aggiunge – è entrata la collega Deborah che aveva visto entrare la vettura come una scheggia gridando: ‘Attenzione, c’è una macchina’. Io e Arianna siamo accorse e abbiamo visto quella donna a terra in mezzo a detriti di vetro. Ci siamo spaventate tantissimo credevamo che l’anziana alla guida non riuscisse a venirne fuori, invece era in buone condizioni".

I video della macchina impazzita con le persone che schizzano via e fuggono (la donna ferita era poggiata proprio sulla vetrata di ingresso quando, colpita dalla Micra, è sbalzata via) e vengono sfiorate (in tutto sei) hanno fatto il giro della rete. La polizia locale indaga sulla dinamica: alla 82enne fabrianese, in buone condizioni di salute nonostante lo choc, è stata ritirata in via cautelativa la patente e non si escludono ulteriori provvedimenti. La trentenne di origini straniere investita mentre si accingeva a prendere il treno, ieri è stata sottoposta a intervento chirurgico al braccio fratturato. Per lei 50 giorni di prognosi.

Ieri mattina tutti i detriti sono stati rimossi e la parte centrale della stazione è stata riaperta ma i cittadini si interrogano sulla sicurezza. "Contatterò Rfi spa – spiega il sindaco Daniela Ghergo – per avere garanzie in merito all’installazione di barriere antintrusione o vetri antisfondamento che garantiscano l’incolumità dei passeggeri presenti in stazione in modo da evitare che episodi come questo si ripetano. Per pura fatalità l’episodio non ha causato una strage, le immagini video sono eloquenti. La macchina dei soccorsi è stata efficiente, il ringraziamento va alla polizia, in particolare al commissario capo Angelo Sebastianelli che, presente al momento del fatto, è intervenuto per primo impedendo alla donna al volante di proseguire la folle corsa e ha coordinato i soccorsi che sono stati immediati, con l’intervento di Polfer, vigili del fuoco e polizia locale".