Il video virale della travel blogger Sara Bucefalo illumina il Natale a Senigallia

"Vi mostro anche quest’anno la mia piazza preferita". E il reel della travel blogger diventa virale. È proprio piazza Garibaldi, il cuore del centro di velluto, lo spazio da giorni protagonista sul web, dove a farla da protagonista è ancora una volta il suo cielo stellato, allestito in occasione delle festività natalizie, dove al centro quest’anno spunta un’installazione led a forma di stella cometa, che contribuisce a rendere l’atmosfera davvero magica.

Ad accorgersi non sono stati solo i senigalliesi e quanti dal 30 novembre, hanno avuto la fortuna di assistere allo spettacolo di luci, ma anche i quasi 100mila followers che vanta la travel blogger Sara Bucefalo. È lei la protagonista del video tour per le vie della città dove sono state allestite le luminarie.

"Marchigiani e non cercate un po’ di Natale? Ci penso io", queste le parole in apertura del reels che in poche ore ha superato le 3mila visualizzazioni e collezionato di migliaia di like. "Alla fine di questo video vedrete una delle mie piazze preferite durante il periodo natalizio": si parte dai giardini Catalani, dove la maggiore attrazione di grandi e piccini è il treno luminoso, poi è la volta e poi piazza Saffi dove all’ingresso del corso è stata allestita un’installazione dove scattarsi un romantico o divertente selfie, passando per piazza del Duca dove i mercatini in stile montano fanno da sfondo alla pista di pattinaggio allestita nel parterre della Rocca Roversca.

Ma l’atmosfera magica si respira anche al Foro Annonario dove nell’igloo è stata allestita la casa di Babbo Natale tra renne, elfi e tante letterine. E poi c’è l’albero luminoso sotto il cielo stellato di piazza Roma, quello di via Carducci, e infine il villaggio di Natale di via Cesare Battisti: "Siamo a Senigallia in provincia di Ancona e questa è l’atmosfera che troverete per le vie della città: profumo di magia e di Natale ovunque".

Il video termina con la travel blogger che non resiste e conclude il suo video con ‘tagga chi ti ci porta’. Il reel ha fatto il giro del web ed è diventato lo spot della città, oltre alle tantissime foto che ritraggono le luminarie sparse per la spiaggia di velluto e le sue frazioni, dove in visita arriva anche Babbo Natale. Ma il Natale è anche sul lungomare, dove per la prima volta sono stati illuminati i giardini sulla banchina di levante e naturalmente la Rotonda a Mare, 500 metri di passeggiata dal sapore natalizio dove a fare da sfondo è il mare, rendendo così il paesaggio davvero unico.