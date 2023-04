Il vigile non era assenteista Ora chiede i danni al Comune "Dovete darmi 20mila euro"

Accusato di assenteismo e poi assolto, vigile urbano con una posizione organizzativa chiede e ottiene un risarcimento danni a quasi dieci anni dai fatti.

Ieri il Consiglio ha approvato un debito fuori bilancio pari a circa 20mila euro che l’amministrazione dovrà riconoscere al dipendente del Corpo della polizia municipale di Ancona. Il dipendente in comunale era uno dei dirigenti e degli agenti finiti al centro di un’inchiesta interna della polizia municipale per una vicenda legata a un presunto caso di assenteismo. Caso che poi è stato smontato in tribunale. Tra gli ultimissimi provvedimenti votati e accolti dalla maggioranza che sostiene il sindaco uscente, Valeria Mancinelli, anche un debito fuori bilancio. Un provvedimento che, vista l’esecutività della sentenza emessa di recente dal Giudice del lavoro del tribunale di Ancona, andava calendarizzato, discusso e fatto passare col criterio dell’urgenza. E così è stato, tanto che il debito fuori bilancio è stato discusso nel corso dell’ultima seduta consiliare che si è svolta ieri mattina.

Un episodio che fece molto discutere al tempo, eravamo nel 2014 e la vicenda degli assenteisti provocò un vero e proprio terremoto all’interno del corpo della municipale.

L’inchiesta è andata avanti fino a pochi mesi fa e ha visto alcuni dei vigili urbani finiti nel mirino assolti anche in Appello. In pratica il pm non riuscì a trovare la prova schiacciante dell’assenteismo e dunque della frode nei confronti dello Stato. Tra gli agenti anche quello a cui il Comune dovrà pagare subito un risarcimento di più o meno 20mila euro. il calcolo è legato al provvedimento emesso all’epoca, ossia la revoca e la sospensione dal suo incarico come posizione organizzativa all’interno del corpo.

Di fatto il risarcimento riguarda proprio il differenziale della somma non percepita dal dipendente nel rapporto tra lo stipendio base e la qualifica.