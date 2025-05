Il Villaggio della legalità della polizia di Stato

Sabato, a partire dalle ore 16, presso piazza IV Novembre in occasione e nell’ambito della festività per San Ciriaco si terrà l’evento inaugurale del Villaggio della legalità della Polizia di Stato. L’iniziativa disposta dal Questore Capocasa, esprime la più alta mission della Polizia ovvero quella di #essercisempre, al servizio dei cittadini, tra i cittadini. All’evento saranno presenti diversi stand delle varie specialità della Polizia di Stato, tra cui: la Polizia Stradale con le sue moto ed il suo Camper Azzurro dotato di un tappeto multimediale con simulazione di un percorso stradale; la Polizia Scientifica con l’allestimento di una scena del crimine che illustrerà le principali attività svolte per la ricerca di tracce del delitto; la Volante ed un mezzo del Reparto Mobile; la Polizia Postale, Ferroviaria e di Frontiera che illustreranno le loro attività principali; i cinofili con i poliziotti a quattro zampe specializzati nella ricerca di esplosivi; il personale sanitario della Polizia di Stato che illustrerà le principali manovre salva vita attraverso l’installazione di un “corner sanitario”.

Per l’importante occasione, saranno presenti anche due unità ippomontate della Polizia di Stato messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Lamborghini con livrea Polizia di Stato. In occasione dell’iniziativa di prossimità ai cittadini grandi e piccoli saranno distribuiti gadget e vario materiale illustrativo.