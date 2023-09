"Il vincitore aiuti Cristiana: lotta per la vita"

"Un aiuto a Cristiana che lotta per curarsi, un grazie a noi e se proprio gli ci scappa (ride, ndr) anche una vacanzina per me una settimana di relax totale". La felicità era ancora la protagonista ieri alla cartoleria tabaccheria Bragalli di Moie dove un ignoto, la scorsa settimana ha acquistato un ‘gratta e vinci’ New turista per sempre da 5 euro che gli ha regalato quasi 2 milioni di euro. Giovedì la conferma della vincita dopochè il fortunato l’ha ritirata (almeno i primi 300mila euro).

La titolare Antonella Bragalli ieri mattina ha ricevuto la gradita visita del sindaco Tiziano Consoli e di tante persone curiose di scoprire chi sia il moiarolo fortunato ma ancora anonimo e destinato a restare tale. "A chi me lo chiede dico che non so chi sia – spiega Antonella Bragalli – e che anche se lo sapessi non lo direi. L’importante è che sia andato a chi ne ha bisogno. Del resto qui abitano persone e famiglie normali, lavoratrici e dedite alla famiglia. Il pensiero mio è di tanti è andato a Cristiana Cascia che, destino vuole, ha lanciato proprio nei giorni scorsi una raccolta fondi per potersi curare in America. Non so se il vincitore potrà farlo ma sarebbe un gesto davvero nobile per una di noi che ha grande bisogno di aiuto. Ci mancherebbe non possiamo entrare nelle scelte altrui possiamo solo sperare che faccia anche del bene a chi ne ha bisogno". "Tante felicitazioni a chi ha vinto – ha commentato il sindaco Tiziano Consoli – certamente la sua vita cambierà per questo importante evento, ci auguriamo che possa cambiare la vita anche di qualcun altro. Questa comunità è una comunità e un territorio sano, che crede nell’aiuto al vicino e nella solidarietà". Lei Cristiana Cascia interpellata dal Carlino non avanza alcuna pretesa: "Ho saputo ieri sera (giovedì, ndr) di questa bella cosa. Sono contenta per chi ha avuto questa fortuna anche se l’unica cosa che conta nella vita è la salute. Sto ricevendo tanti messaggi da tante persone che mi vogliono aiutare e questo affetto mi fa bene al cuore. Ringrazio tutti davvero tanto. Sono molto affaticata e sofferente e spero di trovare una cura efficace e di poter stare meglio al più presto". Poi sul fortunato vincitore suo compaesano: "Magari ha già tante cose da fare per se stesso e per la sua famiglia se c’è l’ha".

In pochi giorni il crowdfunding ha superato quota 31mila euro e ci sono diverse persone che hanno versato anche mille euro ma l’obiettivo è di arrivare a 350-400mila euro. "Quanto a noi – aggiunge Antonella Bragalli accanto alla sorella Daniela – ci farebbe piacere una chiamata magari anche da una persona vicina se ha paura di farsi riconoscere, lo comprendiamo. Anche la fotocopia del biglietto ci piacerebbe avere come ricordo". Fino a ieri nessuno si è fatto vivo nemmeno per lasciare la fotocopia del biglietto. "Che proprio in una piccola cittadina come Moie con appena 6mila anime si sia registrata una vincita supermiliardaria è davvero incredibile – aggiunge la titolare della tabaccheria cartoleria-, di solito si verificano nelle grandi città. Abbiamo ‘fregato’ ogni statistica. Anche la nostra giornata oggi è cambiata tra flash, giornalisti, curiosi e autorità. Per fortuna per un’occasione positiva che speriamo possa cambiare la vita a più persone".