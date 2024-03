"Il vino alla fine del mondo", il nuovo libro di Tartuferi

‘Il vino alla fine del mondo’. E’ il titolo del libro di Emanuele Tartuferi che sarà presentato oggi (ore 19) all’Enoteca Galli di Senigallia, dove si potrà gustare anche un aperitivo. Un’opera descritta come "una mappa onirica di incontri con vini, vignaioli, osti, paesaggi, animali: amicizie che nascono alla fine del mondo, in un tempo di cambiamenti. Il vino, soggetto vivente e amico confidente, può darci indicazioni preziose per trovare nuovi modi di abitare il pianeta". Dalle nebbie della ‘città-vigneto’ Carema alla luce mediterranea di Cirò, dal viaggio errante del Dioniso straniero alla sedentaria odissea di una bottiglia, il libro mette in dialogo il vino con l’ecologia, il cinema, la poesia. I capitoli sono accompagnati dai disegni di Francesca Ballarini.