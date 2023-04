Il vino come ambasciatore del gusto "Cene a tema per attrarre turisti"

Nel mondo del vino "fare sistema" significa promuovere il territorio. Il vino, da anni, si lega sempre di più alla gastronomia, alla cultura, all’arte e alla storia di un luogo divenendo uno dei principali elementi capaci di attrarre un numero sempre crescente di turisti. Un modello emblematico è quello legato al progetto "Enoturismo Marche. Dalla vigna alla tavola" che è stato presentato ieri ad Ancona nella sede direzionale di Confcommercio Marche. Nato dalla collaborazione tra la Regione Marche, Marche & Wine e Confcommercio, coinvolge circa duecento cantine, oltre trenta birrifici agricoli e artigianali, e più di duecento tra ristoratori, bar e produttori di cibi di denominazione. "Un progetto – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Andrea Maria Antonini – legato all’enoturismo e al marchio Marche & Wine con il vino protagonista attorno al quale può crescere un territorio. Il vino è uno strumento vincente, un elemento che può e deve essere utilizzato per trainare altri settori come il turismo. Una proposta che è anche convivialità per riscoprire un territorio attraverso il vino e il buon cibo, che coinvolge sia il turismo interno alla regione che quello nazionale ed internazionale". Ogni ristorante proporrà un suo menù, abbinato a diverse etichette che appartengono a cantine di tutte le Marche. Sono diciassette gli appuntamenti a cena, nel corso dei quali conoscere i vini marchigiani, che si svolgeranno nella regione dal 21 aprile all’8 giugno. Tra i ristoratori presenti Michelangelo Zannini del Caffè Giuliani che organizza la sua serata per il 9 maggio: "Noi abbiamo creato un menù con piatti speciali, in collaborazione con tre cantine locali e un pastificio artigianale. L’obiettivo è di attrarre anche persone da fuori regione e far così conoscere il nostro territorio". Un progetto importante per Confcommercio Marche, di forte collaborazione tra la ristorazione e le cantine che, ha detto Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio "vede il vino e i prodotti di qualità essere nostri ambasciatori del gusto. Questo connubio tra agricoltura, materie prime e ristorazione è il proponimento migliore per avere nelle Marche una buona stagione e buon turismo. Il vino deve servire per promuovere al meglio il territorio, per farci conoscere all’estero, per essere una meta ed una destinazione turistica". Come ci ha confermato Marcello Nicolini dell’omonimo ristorante di Portonovo che ha previsto l’appuntamento wine per il 25 maggio: "Noi faremo una serata all’insegna della marchigianità, perché con progetti come questi possiamo far conoscere meglio la nostra regione ai turisti e agli stessi marchigiani".

Claudio Desideri