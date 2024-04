Il vino incontra l’arte. A Jesi la mostra di Francesca Ballarini

"Tratti di vino": l’arte della jesina Francesca Ballarini inaugura giovedì la mostra che racconta il vino attraverso l’arte. Luca Civerchia, titolare dell’enoteca "Rossointenso" ed esploratore di cantine e piccole realtà produttive, ospiterà per cinque giorni le opere di Francesca Ballarini (@ioenina), artista jesina che da anni collabora col mondo del vino. "Bere bene vuol dire anche meravigliarsi, sorprendersi, emozionarsi e sono convinto che le opere di Francesca Ballarini ne amplifichino il senso – dice Civerchia –. Avevo chiesto qualche mese fa a Francesca di trasformare quattro vini iconici marchigiani in quattro racconti visivi per dare la possibilità alle persone che non conoscono la nostra regione di degustare e di portare a casa anche una versione artistica dei prodotti che più ci rappresentano. Dalle quattro opere è nata poi l’idea di condividere con la comunità una narrazione più ampia di quella bellezza e poeticità che sa generare il mondo del vino". "Disegnare di vino, attorno al vino, per me è stato fin dall’inizio espressione libera di gioia e condivisione, come aggiungere calici a tavola – spiega l’artista Ballarini –. È una festa, un prisma di colore. Negli anni mi sono trovata a conoscere questo mondo sempre più da vicino, col tratto, chiamata con fiducia a interpretarlo, raccontarlo, come un diario di bordo, e questo mentre io stessa crescevo, mi trasformavo". La mostra sarà visitabile in occasione del Ratatà Festival giovedì (dalle 19 alle 23) e poi da venerdì a domenica anche alla mattina, dalle 11 alle 13.

Sara Ferreri