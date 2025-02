Il vino nelle scuole come materia di studio

Introdurre il vino fra le materie di studio degli Istituti turistici e alberghieri d’Italia. È questo l’obiettivo del progetto D-Vino dell’associazione nazionale Donne del Vino, che si mette a disposizione delle scuole per sensibilizzare e formare i giovani sul tema del vino. Prima tappa al Panzini di Senigallia. In programma sei appuntamenti per circa 50 alunni di quarto e quinto anno di sala, cucina e ospitalità. I temi: la viticoltura delle Marche, la comunicazione e il marketing, l’enoturismo, le esperienze della vignaiola, l’internazionalizzazione e la promozione del vino marchigiano nel mondo, il vino e la salute.